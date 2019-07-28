«Всё, мужчины, закончилась лафа». Как себя вести, чтобы жена не ушла от вас к другому

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о том, чем мужчина может привлечь современную женщину , а пользователи Сети меж тем активно постили текст на тему «почему мужчины уходят». Список включал в себя такие популярные советы: «вы, женщины, хотите сродниться телами и душами, а у мужчины должен быть свой личный уголок, где вас быть не должно», «они вас, женщин, кормят, одевают, дарят украшения, цветы и улыбку, а вы их забываете благодарить», «каждый день заставляйте себя краситься и ухаживать за своим телом» и прочее не менее прекрасное и не менее унизительное, сильно смахивающее на высокие отношения щедрого белого господина и неблагодарного раба.

Помня о том, какое количество инструкций по правильному обращению с мужчинами написано для женщин, мы решили хотя бы немного исправить существующую вселенскую несправедливость и написать о том, как мужу удержать жену.





Надо сказать, что первый же результат по поиску «чтобы жена не ушла» оказался инструкцией «Как добиться, чтобы жена вам изменила и ушла». Отлично!

Далее следуют тексты о том, «почему жены уходят от мужей, которых любят». Понятно, что, согласно мифам и легендам семейной жизни, первым уходит всегда муж, а жена если и решает разорвать отношения, то все равно продолжает любить вечно.

Однако на самом деле, согласно статистике, именно женщины чаще всего становятся инициаторами разводов. Медленно, но верно нам перестают внушать мысль, что главная женская цель — сохранить брак любой ценой, что брак — сказочно выгодное для женщины предприятие, что любой мужчина хорош — лишь бы не одной. Женщины устали терпеть и стали уходить. Итак, что может стать причиной?

Тирания

Мы сейчас не будем останавливаться на таких серьезных темах, как алкогольная или наркотическая зависимость, домашнее насилие. Это повод для отдельной статьи.

Но тирания может проявляться и в так называемой лайт-версии. Навсегда в памяти отпечаталась сцена, когда, интервьюируя по телефону врача, заведующую отделением крупной больницы, случайно стала свидетельницей того, как ее жестко отчитывал пришедший домой муж: почему не разогрет ужин и почему до сих пор не проверены уроки у детей.

Кроме того, само понятие «домашнее насилие» очень многогранно. Например, оно часто включает в себя элементы экономического насилия: мужчина может требовать чеки из магазинов, возмущаться, что молоко можно было найти и подешевле, выдавать жене деньги строго на хозяйство и «под отчет», когда сама она лишена заработка, например по причине декретного отпуска. Или репродуктивное насилие — когда женщина не хочет ребенка или считает, что пока еще к нему не готова, а муж настаивает и давит.





Измены и ложь

Принято считать, что ни один мужчина просто не в состоянии жить с одной женщиной , мол, понятно, что любой будет изменять, главное, чтобы жена не знала: не пойман — не вор, будь мудрой — закрой глаза, вот это вот все. На самом деле нет.

Прошли те времена, когда измены можно было оправдывать сказочками о том, что все мужчины по природе полигамны и иначе просто не могут. Измена — это не что иное, как предательство человека, которому вы обещали жить вместе долго и счастливо в горе, в радости и в верности. Если же мужчина не в состоянии контролировать свои порывы, то нужна ли ему вообще семья?

Кроме того, отвратительна и ложь сама по себе. Не так важно, была измена или нет, если мужчина сказал жене, что важное совещание задерживает его на работе, а сам в это время пошел с коллегами в бар пропустить стаканчик. И потом можно сколько угодно бить себя в грудь, что «это были безобидные посиделки», но нет — доверие подорвано.





Наплевательское отношение к себе

Десятилетиями женщинам рассказывали о том, что, даже выйдя замуж, ни в коем случае нельзя расслабляться: никаких уютных халатов и растянутых футболок, никаких небритых ног и отросших корней волос.

Превозносились женщины, которые вставали засветло, чтобы до пробуждения мужа успеть сделать прическу, нанести макияж и приодеться. Мужчинам же во все времена позволено было валяться на диване в растянутом трико, отращивая пивной живот. Ну так вот, всё, закончилась лафа.

Современные женщины ведут здоровый образ жизни, бегают по утрам и ходят в тренажерный зал. Они тщательно следят не столько даже за своей внешностью, сколько за своим здоровьем, они хотят видеть рядом с собой мужчину, который следит за собой и поддерживает себя в форме — хотя бы как гарантию того, что он тоже доживет до «умерли в один день».





Отсутствие развития и интересов

Женщины часто жалуются на то, что современные мужчины слишком пассивны, что им ничего не интересно, они ни к чему не стремятся. Если раньше считалось, что женщина вышла замуж — и может расслабиться, то сегодня эту фразу, скорее, можно применить по отношению к мужчинам.

Даже сидящие в декретных отпусках мамы активно учатся новому, осваивают с помощью видеоуроков новые профессии, читают много литературы, развивают хоть маленькое, но свое дело. Женщины ходят на уроки живописи и пилатес, учатся ирландским танцам и итальянскому языку, ходят на кулинарные мастер-классы и к психотерапевту. Если же все это время муж лежит на диване и смотрит Comedy Club, то он серьезно рискует навсегда остаться наедине с этой увлекательной программой.





Ничегонеделание по дому

Да-да, мы помним, что стирает стиральная машина, пылесосит пылесос, а женщина рождена с тряпкой в руке. Однако очень скоро эта тряпка может ей наскучить. Незаметный домашний труд потому и называется незаметным, что мужчины часто действительно плохо представляют себе его реальные объемы.

Можно провести небольшой эксперимент — попробуйте, мужчины, ответить на пять простых вопросов:

1. Как часто вы моете унитаз?

2. Как часто вы моете полы?

3. Сколько раз в неделю вы готовите ужин?

4. Сколько раз в день вы моете посуду?

5. Как часто вы утюжите пододеяльники?

6. Когда в последний раз вы развешивали постиранное белье?

Если примерно на все вопросы вы отвечаете «не часто» и «не помню», считайте, вы ровно ничего не делаете по дому.





Игнорирование потребностей детей

Сегодня рулит равноправное родительство, которое идет на пользу не только детям, но и браку. Итак, хороший отец — не тот, который просто каждый вечер приходит домой. По примеру предыдущего пункта можно провести экспресс-тест и узнать, достаточно ли вы заботливый отец:

1. Как часто вы меняете ребенку подгузники?

2. Как часто вы моете ему попу?

3. Как часто вы разводите смеси, делаете пюрешки и варите кашки?

4. Как часто вы читаете ребенку перед сном?

5. Сколько часов в день вы тратите на помощь с домашними заданиями и сколько часов на прогулки?

6. Как зовут вашего детского педиатра?

Попались. Теперь вы в группе риска.





Отсутствие желания работать над отношениями

Если когда-то выходили замуж исключительно из меркантильных соображений или же с целью «чтоб рукастый мужик в доме был», то в современном мире жена зарабатывает порой не меньше мужа, а для того чтобы починить кран или вбить гвоздь, существуют специально созданные для этого службы.

Люди давно не сбиваются в пары с целью выживания. А значит, изменились и цели брака. То есть на первое место выходит не экономический фактор или удобство в быту, а улучшение качества жизни в психологическом и эмоциональном плане.

То есть с человеком в первую очередь должно быть комфортно. Кроме того, это общие интересы, забота, поддержка, уважение, понимание и принятие. А не вот это вот «зарплату принес, чего тебе еще надо, отвали». Если женщина в браке чувствует себя одинокой, то зачем ей такой брак? Низачем, правильно. Садитесь, пятерка.