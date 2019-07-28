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Первый заместитель Могилевского облисполкома ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ в районе
29.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Перед выходными Хотимский район посетил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич. С председателем райисполкома Дмитрием Рубаном ознакомились с ходом заготовки кормов в ОАО «Октябрь-Березки» и уборки зерновых в ОАО «Бабушкино подворье».
Василий Акулич и Дмитрий Рубан поздравили главного агронома ОАО «Бабушкино подворье» Александра Хромченко с успехами в выращивании сельскохозяйственных культур, в частности, озимого рапса, выполнением государственного заказа по этой культуре. Главный технолог растениеводческой отрасли хозяйства награжден Благодарственным письмом райисполкома и ценным подарком.
Александр Лейчинский
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Первый заместитель Могилевского облисполкома ознакомился с ходом сельскохозяйственных работ в районе
Перед выходными Хотимский район посетил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич. С председателем райисполкома Дмитрием...
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