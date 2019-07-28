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Беларусь наращивает поставки техники МАЗ в Узбекистан — Маринич

29.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь наращивает поставки техники МАЗ в Узбекистан, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Посол отметил, что почти 20 лет техника белорусского предприятия не поставлялась в Узбекистан. «Но уже в этом году поставлено 180 автомобилей на $18 млн., а в прошлом — лишь на $2 млн, — сказал он. — Почему у нас такая высокая реализация автомобилей МАЗ, потому что наша страна одна из первых сертифицировала грузовые автомобили по климатическим условиям». Дипломат подчеркнул, что в Узбекистане техника проходит самые тяжелые тепловые испытания, но «наши МАЗы подтвердили свое высокое качество».

По словам Леонида Маринича, в Узбекистане очень жесткие и высокие требования, трудно получить сертификаты. Тем не менее этот рынок интересен для нашей страны. Здесь создано шесть совместных предприятий, одно из которых — с ООО «Мотовелозаводом». На сегодня стороны определились с номенклатурой, строятся производственные корпуса. И, возможно, к концу года или в первом квартале следующего «будет выпускаться продукция нашего предприятия».

По словам посла, ООО «ЛидаТехмаш» сегодня также занимает свою нишу на рынке Узбекистана. Ведется работа и с «МТЗ». «В прошлом году более 3,3 тыс. белорусских тракторов собрали в Ташкенте. В этом году запланировано собрать до 5 тыс. При этом мы создаем там рабочие места», — подчеркнул он.

Кроме того, пользуется спросом в Узбекистане и белорусское продовольствие. В частности, поставлено сельскохозяйственной продукции более чем на $3,5 млн. Особой популярностью пользуются готовые молочные продукты и сухое молоко. В целом, многие белорусские товары востребованы в торговой сети Узбекистана. «Поэтому сегодня мы обратились к мэру Ташкента о выделении двухэтажного магазина, площадью в 500 тыс. кв.м, только для белорусской продукции. Думаю, мы в рамках нового проекта дорожной карты пропишем это как одно из мероприятий», — поделился планами посол.

За полтора года на посту Леонида Маринича в Узбекистане был увеличен товарооборот двух стран. «Если за прошлый год у нас было 123% роста ($169 млн), то уже сегодня 114,6 % ($89 млн) взаимного товарооборота, — отметил он. — Сегодня рынок Узбекистана остается очень перспективным и открытым, хотя и со своей спецификой».

 
 
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Беларусь наращивает поставки техники МАЗ в Узбекистан, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич в эфире...
 
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