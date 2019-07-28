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Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»

29.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Мировая премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» назначена на 23 октября 2019 года, сообщает российский телевизионный «Пятый канал».

71-летний актер отметил, что зрителей ожидает множество неожиданных поворотов. Шварценеггер признался, что сценарий, созданный совместно с Джемсом Кемэроном, даже ему самому было нелегко расшифровать.

К моменту съемок новой части фильма многие актеры уже постарели. Шварценеггеру — 71, Линде Хэмилтон — 62, однако, по словам актера, возрастные изменения не касаются их героев. Они наполнены той же силой и энергией, что и прежде.

Актер признался, что хорошо себя чувствует, несмотря на то, что не так давно перенес операцию на сердце. Он не хотел «ставить на чашу весов здоровье, работу и спорт» и, к счастью, ему не пришлось утруждать себя сложным выбором — Шварценеггер смог быстро вернуться в строй.

За свою жизнь Арнольд не только играл в фильмах. Он занимался бодибилдингом, продвигал спорт, баллотировался на пост губернатора Калифорнии и был избран на эту должность в октябре 2003 года. Сейчас Шварценеггер увлечен новыми проектами.

«Терминатор» — американский фантастический фильм 1984 года режиссера Джеймса Кэмерона. В центре сюжета — противостояние солдата и робота-терминатора, роль которого исполняет Арнольд Шварценеггер. После выхода киноленты фраза «I’ll be back» (Я вернусь) вошла в число самых известных киноцитат.

«Терминатор: Темные судьбы» — седьмая часть боевика.

 
 
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Мировая премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» назначена на 23 октября 2019 года, сообщает российский телевизионный «Пятый канал». 71-летний актер...
 
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