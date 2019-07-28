Андрей Елисеев: Мягкая белорусизация? Она и не начиналась

Thinktanks.by ранее рассказывал об исследованиях Центра EAST, посвященных антибелорусской дезинформации и пропаганде, исходящих из российских источников и пророссийских в Беларуси. Так, в 2016 году Центр EAST проводил мониторинг в российских онлайн-СМИ, исследование фокусировалось на публикациях изданий Regnum и EADAily. «Многие материалы ставили под вопрос суверенитет и независимость Беларусь и ее территориальную целостность, содержали оскорбительные высказывания в отношении белорусского народа, языка и культуры», - отмечали тогда авторы исследования. Белорусские власти применили наиболее радикальный и дешевый метод борьбы с антибелорусской пропагандистской кампанией, арестовав трех авторов таких материалов. ранее рассказывал об исследованиях Центра EAST, посвященных антибелорусской дезинформации и пропаганде, исходящих из российских источников и пророссийских в Беларуси. Так, в 2016 году Центр EAST проводил мониторинг в российских онлайн-СМИ, исследование фокусировалось на публикациях изданий Regnum и EADAily. «Многие материалы ставили под вопрос суверенитет и независимость Беларусь и ее территориальную целостность, содержали оскорбительные высказывания в отношении белорусского народа, языка и культуры», - отмечали тогда авторы исследования. Белорусские власти применили наиболее радикальный и дешевый метод борьбы с антибелорусской пропагандистской кампанией, арестовав трех авторов таких материалов.









В исследовании EAST-Center «Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и пропаганде: анализ количественных и качественных изменений» весной 2019-го утверждалось, что за последние два года в несколько раз возросло количество интернет-ресурсов, которые на регулярной основе размещают публикации касательно Беларуси, содержащие дезинформацию, пропагандистские нарративы и эпизодически язык вражды — это около 40 довольно активных сайтов. Автор работы, директор по исследованиям EAST-Center, политолог Андрей Елисеев прогнозировал в интервью Thinktanks.by, что сеть будет развиваться во всех возможных направлениях, прежде всего сконцентрируется на развитии пабликов в социальных сетях.

Гуманитарная интеграция подобная гуманитарной катастрофе

В интервью Thinktanks.by Андрей Елисеев отмечает, что пока преждевременно говорить о какой-то динамике развития вышеупомянутой сети — со времени публикации последних результатов прошло не так уж много времени, нет пока и «всеобъемлющего исследования сегодняшней ситуации с сообществами в социальных сетях». «Но я бы хотел обратить внимание на более глобальные вещи, глобальную угрозу, которая может теряться на фоне всех этих агрессивных пабликов и региональных сайтов. Опасность прячется в переговорах, которые проводятся сейчас между Беларусью и Россией, ведь, помимо прочего, там есть и акцент на усиление сотрудничества в так называемой гуманитарной сфере», - сказал Андрей Елисеев. По мнению политолога, ценность этой самой гуманитарной сферы в белорусском контексте для Александра Лукашенко равна нулю, «получается, он не готов поступаться какими-то частями суверенитета и интегрироваться политически, но готов обменять гуманитарное поле на благоприятное решение вопросов цены нефти и газа, льготных кредитов». «Вся эта пропаганда в соцсетях и на пророссийских сайтах не должна скрыть реальную угрозу уничтожения Кремлем (через гуманитарную интеграцию) белорусскости вообще. Пока действия Минска указывают на то, что белорусскость не является никакой ценностью для руководства страны», - отметил политолог.









Андрей Елисеев обращает внимание на то, что последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась на недавнем Форуме регионов в Санкт-Петербурге. «И он, замечу, проводился в том числе под маркой культурного сотрудничества. Это культурное или гуманитарное сотрудничество входит, надо понимать, в число ключевых точек видения Кремлем углубленной интеграции — наряду с экономикой и политическим сближением. Кремль обеспокоен, например, ориентацией белорусов на получение образования в Европе — и вот уже идет разговор о создании ассоциаций белорусско-российских вузов и т. д. Также очевидно, что стоит задача еще больше увеличить информационное влияние России в Беларуси — и это тоже будет продвигаться под маркой гуманитарного сотрудничества», - сказал эксперт.

Мягкая белорусизация? Она и не начиналась

А что же с мягкой белорусизацией, о которой так много говорили в белорусской экспертной среде с 2016 года, на фоне «гуманитарной интеграции» Беларуси и России? «Популярное среди части белорусских экспертов утверждение о негласной, а иногда и гласной поддержке государством так называемой мягкой белорусизации — это миф, никакой мягкой белорусизации даже и не начиналось. Мягкая белорусизация — это размытая концепция, никем четко не определенная, но которая очень хорошо звучала на конференциях, круглых столах, в экспертных статьях, но при этом никак не была замечена широкой общественностью. Среднестатистический белорус не заметил такого явления, уверен, это подтвердит любой опрос», - считает Андрей Елисеев.





Эксперт отмечает, что «на самом деле появились определенные инициативы, которые пробуют популяризовать белорусский язык, традиции, культуру, но все они появились без всякого участия государства, скорее, вопреки государственной точке зрения». «Проявления государственной, так сказать, белорусскости — это считанные выступления на белорусском языке считанных белорусских чиновников, пара-тройка фестов с уклоном в вышиванку от БРСМ. На этом — все», - сказал политолог. А в области образования и в медиа-сфере — ключевых для национальной политики — полный ноль, даже ухудшение положения дел с белорусским языком, «новости на русском языке на главных телеканалах — вот истинная мягкая белорусизация», подчеркнул Андрей Елисеев.









По словам политолога, Центр EAST продолжает работу по исследованию продвижения антибелорусской пропаганды, кроме того, будет исследование и по «проблеме так называемой мягкой белорусизации». «Хотел бы объективно проанализировать этот концепт и с использованием эмпирических данных — какой была государственная политика в этой сфере в последние пять лет и можно ли ее назвать хоть в какой-то степени благотворной для так называемой мягкой белорусизации», - сказал Андрей Елисеев.



