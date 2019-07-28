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Александра Герасименя: медали на Олимпиаде — это своего рода лотерея. Но наши ребята будут за них бороться в Токио
Источник материала: Партизан
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя в передаче "Спорт-клуб" на телеканале ОНТ порассуждала о перспективах белорусского плавания в Токио-2020.
Ушла Герасименя — ушли медали. Выходит, так?
Не думаю, что есть такая закономерность. Были медали, и когда меня не было. В этот раз что-то не сложилось на чемпионате мира.
Будет ли наша сборная конкурентоспособна на Олимпиаде?
Думаю, что несомненно. Говорить о медалях сложно. Это своего рода лотерея. Потому что много факторов предшествуют призовым местам. Но у нас ребята в достаточно хорошей форме. И что за награды они будут бороться, не сомневаюсь.
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Александра Герасименя: медали на Олимпиаде — это своего рода лотерея. Но наши ребята будут за них бороться в Токио
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Александра Герасименя в передаче "Спорт-клуб" на телеканале ОНТ порассуждала о перспективах белорусского плавания в...
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