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Иран отказался принимать госсекретаря США
Источник материала: Партизан
Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что хотел посетить Иран и провести переговоры, однако власти страны отказались его принимать.
Помпео подчеркнул, что намеревался «напрямую поговорить с иранским народом», пишет
Госсекретарь отметил в посте официальные аккаунты министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и верховного руководителя страны Али Хаменеи. Он напомнил, что Зариф приезжал в США и имел право говорить свободно.
«Неужели положение режима Хаменеи настолько плохо, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры?» — задался вопросом Помпео.
В июле стало известно, что США были готовы ввести персональные санкции против Зарифа, однако решили отложить это решение. Против введения этих санкций выступал в том числе и Помпео.
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Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что хотел посетить Иран и провести переговоры, однако власти страны отказались его принимать.
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