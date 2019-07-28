Иран отказался принимать госсекретаря США

«Лента.ру» Помпео подчеркнул, что намеревался «напрямую поговорить с иранским народом», пишет





Госсекретарь отметил в посте официальные аккаунты министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и верховного руководителя страны Али Хаменеи. Он напомнил, что Зариф приезжал в США и имел право говорить свободно.





«Неужели положение режима Хаменеи настолько плохо, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры?» — задался вопросом Помпео.





В июле стало известно, что США были готовы ввести персональные санкции против Зарифа, однако решили отложить это решение. Против введения этих санкций выступал в том числе и Помпео.