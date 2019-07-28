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Иран отказался принимать госсекретаря США

29.07.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что хотел посетить Иран и провести переговоры, однако власти страны отказались его принимать.

Помпео подчеркнул, что намеревался «напрямую поговорить с иранским народом», пишет «Лента.ру»

Госсекретарь отметил в посте официальные аккаунты министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и верховного руководителя страны Али Хаменеи. Он напомнил, что Зариф приезжал в США и имел право говорить свободно.

«Неужели положение режима Хаменеи настолько плохо, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры?» — задался вопросом Помпео.

В июле стало известно, что США были готовы ввести персональные санкции против Зарифа, однако решили отложить это решение. Против введения этих санкций выступал в том числе и Помпео.
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что хотел посетить Иран и провести переговоры, однако власти страны отказались его принимать.
 
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