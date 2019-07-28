В Индии родился ребенок-русалка









По данным издания, роды в местной больнице прошли нормально, но у младенца оказались сросшиеся ноги.





Состояние новорожденного оказалось тяжелым, врачи предложили перевезти младенца в окружную больницу, но не успели.





По словам медиков, ребенок был очень слабым и умер в течение часа после рождения, еще до того, как они смогли установить его пол.





Синдром русалки встречается в одном случае на 100 тысяч новорожденных. Аномалия почти всегда приводит к смерти ребенка из-за недоразвитости внутренних органов.