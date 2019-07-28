Куда углубляется интеграция?

Александр БУХВОСТОВ, руководитель независимого профсоюза металлистов: - Не думаю, что речь идет об объединении стран по типу присоединения Крыма. России сейчас это не нужно. Она добивается более радикальной поддержки всех своих действий, а Беларусь несколько отстранилась - по Осетии, Абхазии, Крыму и Донбассу. Наверное, существуют невидимые для нас рычаги, с помощью которых Россия привяжет к себе Беларусь еще больше. Хотя и так она экономически привязана к России дальше некуда. Возможно, переход на единую валюту (российский рубль) сделает эту привязку более прочной.













- Россия очень серьезно финансировала деятельность белорусского режима - никто этого не скрывает и не отрицает. Деньги вкладывали даже первые лица. Не знаю, сколько вложил Путин, но Медведев точно высказывал претензии. Это знак, что надо полностью поддерживать политические действия России. И одновременно исключить любые попытки балансирования со стороны Лукашенко. Хотя, честно говоря, я до конца тоже не понимаю: Лукашенко самостоятельно балансирует, либо ему разрешает Москва.





Не думаю, что Россия хочет сделать Беларусь частью федерации. Мне кажется, Беларусь больше выгодна как формально независимое государство. Даже во времена СССР она имела право голоса в ООН. Другое дело - разместить на территории Беларуси военные объекты и войска. Возможно, именно этим обстоятельством и вызваны интеграционные порывы Москвы. Одним словом, темноватая история со всей этой союзной интеграцией.





Сергей ВОЗНЯК, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир»:









- У Кремля одно понимание, у Лукашенко - иное. Кремль хочет заменить принцип равноправия принципом пропорциональности: если Беларусь составляет 3% российской экономики, то получите, пожалуйста, 3% полномочий. Для Лукашенко углубление интеграции - продолжение политики «нефть в обмен на поцелуи»: мы будем говорить, что русские - наши братья и все такое, а вы нам взамен давайте бесплатно нефть и газ. Это две прямо противоположные концепции, а потому ничего из углубления не получится. Базовые позиции Москвы и официального Минска разные.





Поскольку коса нашла на камень, скрежетание (конфликты) будут продолжаться. Возможны два крайних сценария: либо Кремль сломает Лукашенко и Россия просто инкорпорирует (поглотит) Беларусь, либо Лукашенко выстоит и мы перейдем на обычные мировые отношения с Россией, но при этом белорусской экономике будет очень тяжело. Оба сценария пло для граждан Беларуси: либо мы лишимся суверенитета, либо нас ждут очень тяжелые времена в социально-экономическом плане. Сохранив суверенитет, страна столкнется с жестоким экономическим кризисом.





Сергей БАЛЫКИН, экономист:





- Под «углублением союзной интеграции» я прежде всего понимаю экономическую интеграцию: установление единых правил игры на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, установление единого хозяйственного, гражданского и таможенного законодательства и даже унификация административного законодательства. Вне всякого сомнения - введение единой валюты и предоставление равных возможностей субъектам хозяйствования Республики Беларусь и Российской Федерации на территории соседнего государства. И введение неких наднациональных органов государственной власти и управления - не декоративных, а реально действующих.





Судя по всему, Путин говорит о том, о чем и я, а Лукашенко пытается продать партизанское прошлое за не очень свободно конвертируемую валюту - российский рубль, за дотации. Путин говорит все правильно: если вы хотите, чтобы мы вас содержали, принимайте наши правила игры. Лукашенко говорит Путину: вы нам должны, но Путин отвечает: если хотите что-то получить - принимайте наши правила. А Лукашенко снова парирует: вы нам просто должны, потому что мы в одних окопах гнили.





Анатолий ЗМИТРОВИЧ, предприниматель:













- Во времена перестройки все эти термины мы уже слышали: углубление, расширение, совершенствование… И так до бесконечности. В реальности нет ничего. Невозможно объединить два диктаторских режима - мировая история не знает таких случаев; происходил либо захват, либо распад. Два диктатора - неважно, что у них разные экономические, политические ресурсы - несоединимы. Страны ушли далеко друг от друга: в России установился олигархо-чиновничий капитализм, в Беларуси - ханство, где хан раздает землю в центре Минска за один доллар.





Все это - словоблудие. Лукашенко как президент должен думать о своей стране, а он озабочен только сохранением собственной власти. Еще Черчилль сказал: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на следующее поколение». Примените это высказывание к белорусскому руководителю. По сути дела, Лукашенко - политический авантюрист и экономический неудачник.





Мы как граждане страны устранены от знания переговорных процессов: за нашими спинами договариваются, а мы не знаем, о чем. Может, нас продают как на древнем рабовладельческом рынке? Вместе со страной. Ведь продают сейчас колхозы вместе с колхозника-

ми - примеры есть, так почему не продать страну вместе с народом? Просто уровень другой: там - директор колхоза, здесь - директор страны.





Владимир НОВОСЯД, председатель оргкомитета Партии свободы и прогресса:













- Вся соль в том, что мы не знаем предмета переговоров. В Беларуси за 20 лет «союзного государства» выросло целое поколение, поэтому не думаю, что найдется политик, который решит стать частью чего-то. Думаю, инициированы процессы, связанные с единой валютой, союзным парламентом. По срокам с союзным парламентом мы узнаем осенью, ближе к парламентским выборам, а единая валюта - дело отдаленной перспективы, я не думаю, что она в принципе реализуема.



