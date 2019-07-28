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Пятеро жителей Калинковичей и района получили 26 лет на всех

29.07.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Суде Мозырского района рассмотрено уголовное дело о мошенничестве.

Пятеро жителей Калинковичей и района получили 26 лет на всех
На скамье подсудимых оказалось пятеро — трое мужчин и две женщины — жители Калинковичей и района, пишет gomel.today Они гастролировали по всей стране. Преступная группа промышляла тем, что покупала товар в рассрочку, а платить по счетам даже и не планировала. В 2016-2017 годах ранее судимый за разбойное нападение и незаконные операции с наркотиками неработающий житель г. Калинковичи захотел жить с комфортом. Но для этого нужны были деньги. Так как работать особо желания не было, придумал преступный план. В подельники взял неработающих знакомых из родного города. Чтобы не светиться самому, «скрепил браком» две пары из приятелей и приятельниц с темным криминальным прошлым. Так родились фиктивные семьи.

Создатель мошеннической группы придумал для них легенду: муж с женой для благоустройства семейного очага приобретают в рассрочку различный товар. Затем глава группы находит покупателей, и вещи продаются по заниженной цене.


Первыми жертвами мошенников стали индивидуальные предприниматели из Мозыря. Затем мошенники прошлась по магазинам г. Гомеля и Гомельского района. Следующим пунктом промысла стал Жлобин. Дальше, как говорится, больше. Мошенники побывали во всех областных центрах страны, в том числе, в Минске. Во всех магазинах рассказывали историю о том, что сами не местные, только устроились на работу, снимаем квартиру. Подтверждающие документы, кроме паспорта, продавцы не требовали. Далее покупалось всё, что можно затем быстро продать, начиная от мебели и заканчивая крупной и мелкой бытовой техникой. Предпочтение отдавалось дорогим современным моделям. Если нужен был первоначальный взнос, оплачивали без особых проблем, ведь знали, что деньги вернуться с лихвой. После Гродно они вернулись в столицу, где в конце 2017 года их и задержали гомельские оперативники. Главаря нашли в Мозыре, где он снимал квартиру.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска УВД Виктор Чикунов, необходимо было собрать веские неопровержимые доказательства преступной деятельности группы. Мошенники меняли города, квартиры и дома, тасовали состав «семейных» пар. Реализовывали товар, как знакомым, так и через них третьим лицам. Что-то было продано с помощью сети Интернет. Жили на широкую ногу. Передвигались на такси, снимали дорогие квартиры, посещали недешевые рестораны и кафе, азартные игровые клубы.


Среди пострадавших, как крупные торговые предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Преступникам завладели ценностями на общую сумму более 113 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания был установлен 71 эпизод противоправной деятельности подсудимых. Только преступными действиями организатора причинён ущерб физическим и юридическим лицам на сумму более 112000 рублей.

Приговором суда Мозырского района обвиняемый Г-к признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере и, признав в его действиях в силу п.2 ч.2 ст.43 УК наличие опасного рецидива, на основании ч.4 ст.209 УК с учетом требований ч.2 ст.65 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. В период с 28 июля 2016 года по 29 декабря 2017 года завладел имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 112661 рубль 40 копеек, что составило 4898,32 базовые величины и образует особо крупный размер.

Обвиняемый Х-в признан виновным в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном группой лиц, в особо крупном размере, и на основании ч.4 ст.209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Со 2 декабря 2016 года по 29 декабря 2017 года завладел имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 77378 рублей 95 копеек, что составило 3364,30 базовые величины и образует особо крупный размер.

Обвиняемая П-к признана виновной в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном группой лиц, в особо крупном размере, и на основании ч. 4 ст. 209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. С 28 сентября 2016 года по 29 декабря 2017 года завладела имуществом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 87762 рубля 05 копеек, что составило 3815,74 базовые величины и образует особо крупный размер.


Обвиняемая П-ва признана виновной в завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном группой лиц, в крупном размере, и на основании ч.3 ст.209 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Со 2 декабря 2016 года по 1 августа 2017 года завладела имуществом индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на общую сумму 7454 рубля 95 копеек, что составило 324,13 базовые величины и образует крупный размер.

Обвиняемый А-к признан виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном группой лиц, в крупном размере, и на основании ч.3 ст.209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. С 23 сентября 2017 года по 12 ноября 2017 года завладел имуществом юридических лиц на общую сумму 5955 рублей 40 копеек, что составило 258,93 базовые величины и образует крупный размер.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Суде Мозырского района рассмотрено уголовное дело о мошенничестве.
 
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