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ФПБ за полгода помогла восстановиться на работе 24 незаконно уволенным

29.07.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ФПБ за полгода помогла восстановиться на работе 24 незаконно уволенным
Фото из открытых источников

«Сегодня не все обладают правовой грамотностью. Только за первое полугодие в более 80 случаях мы представляли интересы людей в судах, когда мы помогаем составить исковые заявления и в самом суде представляем интересы. Более 24 незаконно уволенных человек нам удалось восстановить обратно на работу, когда к ним были применены незаконные правила, нормы с нарушением», – рассказал Михаил Орда. 

Было возвращено более 900 тысяч незаконно удержанных или не выплаченных денежных средств.

Правовая инспекция выявила за это полугодие 21 530 нарушений в области трудового права. 

ФПБ за полгода помогла восстановиться на работе 24 незаконно уволенным
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Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал председатель ФПБ Михаил Орда.
 
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