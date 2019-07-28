ФПБ за полгода помогла восстановиться на работе 24 незаконно уволенным

Источник материала: Аргументы и факты

«Сегодня не все обладают правовой грамотностью. Только за первое полугодие в более 80 случаях мы представляли интересы людей в судах, когда мы помогаем составить исковые заявления и в самом суде представляем интересы. Более 24 незаконно уволенных человек нам удалось восстановить обратно на работу, когда к ним были применены незаконные правила, нормы с нарушением», – рассказал Михаил Орда.

Было возвращено более 900 тысяч незаконно удержанных или не выплаченных денежных средств.