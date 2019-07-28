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Подключай интернет-эквайринг от ОАО Белагропромбанк на выгодных условиях

29.07.2019 09:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Подключай интернет-эквайринг от ОАО Белагропромбанк на выгодных условиях
Подключай интернет-эквайринг от ОАО «Белагропромбанк» на выгодных условиях

Белагропромбанк устанавливает специальные условия комиссионного вознаграждения для владельцев интернет-ресурсов определенных организаций, которые с 1 августа по 28 ноября 2019 года заключат с банком договор на обслуживание держателей банковских платежных карточек в сети Интернет.

Размер комиссионного вознаграждения банка будет составлять 2,3% для сайтов:

 
 
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Владельцам сайтов санаторно-курортных организаций, гостиниц и субъектов агроэкотуризма, а также фитнес-центров и тренажерных залов Белагропромбанк предлагает...
 
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