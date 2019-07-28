Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе. Тот не согласен

Источник материала: Tut.by

Форвард «Зенита» Артем Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей российской Премьер-Лиги (речь идет о программе на «Матч ТВ» — прим.TUT.BY). Об этом он рассказал официальному сайту клуба .



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«Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч. Главное — победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — рассказал форвард «Зенита».

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин практически сразу же ответил на критику в эфире на «Матч ТВ» :

— Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе.