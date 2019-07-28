ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе. Тот не согласен

29.07.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Форвард «Зенита» Артем Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей российской Премьер-Лиги (речь идет о программе на «Матч ТВ» — прим.TUT.BY). Об этом он рассказал официальному сайту клуба.


Фото: Reuters

«Рад за Андрюху Лунева, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч. Главное — победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — рассказал форвард «Зенита».

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин практически сразу же ответил на критику в эфире на «Матч ТВ»:

— Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Зенита» обменялся колкостями с бывшим игроком «Арсенала».
 
Новости дня
Новости разные
 
29 июля в Минске начнётся I Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика