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Американец умер из-за поедавшего мозг паразита
Источник материала: Tut.by
59-летний американец Эдди Грей умер примерно через десять дней после посещения аквапарка Fantasy Lake в Северной Каролине. Непосредственным виновником его смерти оказалась амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которой купальщик, вероятно, заразился в бассейне. Об этом пишет ресурс «
Амеба (см ее «портрет» на фото) имеет скверную репутацию. Ее попадание в желудочно-кишечный такт человеку ничем не угрожает, а вот попадание в нос может оказаться фатальным. Амеба использует обонятельный нерв для проникновения в головной мозг. Она, конечно, не хочет человеку зла, но ей тоже хочется кушать.
Попадание амеб в мозг и их последующее размножение там вызывает первичный амебный менингоэнцефалит. В распоряжении медиков есть несколько лекарств, способных замедлить течение болезни, но полное избавление от нее на сегодняшний день нереально. Итогом скорее всего будет смерть заболевшего.
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Попадание амеб в мозг и их последующее размножение там вызывает первичный амебный менингоэнцефалит.
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