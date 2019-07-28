Американец умер из-за поедавшего мозг паразита

Источник материала: Tut.by

59-летний американец Эдди Грей умер примерно через десять дней после посещения аквапарка Fantasy Lake в Северной Каролине. Непосредственным виновником его смерти оказалась амеба Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которой купальщик, вероятно, заразился в бассейне. Об этом пишет ресурс « Популярная механика ».





Амеба (см ее «портрет» на фото) имеет скверную репутацию. Ее попадание в желудочно-кишечный такт человеку ничем не угрожает, а вот попадание в нос может оказаться фатальным. Амеба использует обонятельный нерв для проникновения в головной мозг. Она, конечно, не хочет человеку зла, но ей тоже хочется кушать.

Попадание амеб в мозг и их последующее размножение там вызывает первичный амебный менингоэнцефалит. В распоряжении медиков есть несколько лекарств, способных замедлить течение болезни, но полное избавление от нее на сегодняшний день нереально. Итогом скорее всего будет смерть заболевшего.

Как сообщает Mirror , заразиться паразитом можно во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду. Что из этого делал покойный Эдди Грей сейчас неизвестно, но надо учитывать, что Неглерия Фоулера — теплолюбивый организм, предпочитающий воду, температура которой находится приблизительно на уровне человеческой. Погружение в таковую может быть опасно. Защитой от амебы может быть зажим для ноздрей или аналогичное по конструкции устройство, предотвращающее попадание воды в нос.