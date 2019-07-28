Лошица и Брилевичи. Где в Минске в ближайшие пять лет построят школы и детские сады

Источник материала: Tut.by

В Минске в ближайшие пять лет планируют построить семь школ и 20 детских садов — на это есть поручение президента. Где и когда появятся новые объекты, рассказывает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома.



Фото: с сайта «Минск-Новости»

Школы

Первая появится в Лошице-8.1 в границах улиц Я. Лучины — Шпилевского — Гашкевича — Прушинских — Игуменского тракта. Она будет рассчитана на 1020 учащихся. В 2020 году планируется разработка проекта, а начало строительства намечено на 2021-й, ввод в эксплуатацию — годом позже.

Вторая (№ 23 по генплану) вырастет в границах проспектов Дзержинского — Любимова — улицы Семашко. Она рассчитана на 1241 ученика. Это учебное заведение должны сдать уже в 2020 году.

Третий объект — реконструкция школы № 105 на улице Хмелевского с увеличением мест до 1020. Разработка документации запланирована на 2021 год, еще два года понадобится на сами работы и ввод.

Четвертая по списку — школа № 29 по генплану в Масюковщине-5. Проект разработают в 2020-м, к строительству должны приступить годом позже, а ввести в эксплуатацию — в 2022-м.

Пятая — средняя школа № 13 по генплану разместится в Сухарево в квартале улиц Янковского — Горецкого — Проектируемой. Даты проектирования, возведения и сдачи объекта те же, что и у СШ № 29.

Шестая в списке — СШ № 34 по генплану в границах улиц Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка. Разработка проекта предполагается в 2021-м, выход на площадку — в 2022-м, ввод — в 2023-м.

Седьмая школа дополнит жилой район Лебяжий-5 и разместится на улице Проектируемой № 5. Разработка ПСД запланирована на нынешний год, в 2020-м проект должен пройти экспертизу, затем планируется старт строительства. Год ввода в эксплуатацию — 2021-й.

Если обобщить всю информацию, то всего в этих учреждениях сможет обучаться 7361 ребенок. Больше всего объектов — сразу три — намечено во Фрунзенском районе, два — в Московском, по одному — в Ленинском и Центральном. По одной школе хотят открыть в 2020 и 2021 годов, три — в 2022-м, две — в 2023-м.

Детские сады

В Заводском районе их за ближайшие годы прибавится два. Каждый рассчитан на 210 мест. Одно учреждение расположится в границах улиц Кулешова — Шишкина, где уже возводится жилье. Проектные и строительные работы, а также ввод объекта намечены на 2020−2022 годов. Второй садик разместится в границах улиц Чижевских — Голодеда — Ташкентской. Здесь сроки работ смещаются на год — на 2021−2023 годы.

В Ленинском районе также запланировано открыть два садика. В Лошице, в границах улиц Янки Лучины — Шпилевского — Гашкевича — Прушинских — Игуменского тракта, дошкольное учреждение будет рассчитано на 230 мест. Сроки работ — 2021−2023 годы Садик в границах улиц Козыревской — Солнечной — Бородинской примет 190 малышей. Даты проектирования и возведения те же.

Московский район пополнится четырьмя заведениями. Одно из них, в квартале проспектов Дзержинского — Любимова — улицы Семашко, должно вводиться уже в 2020 году. Ясли-сад на 230 мест появится в микрорайоне Брилевичи-1. Работы рассчитаны на 2020−2022 годы. Дошкольное учреждение на 230 малышей построят в границах проспекта Дзержинского — улицы Щорса — Железнодорожной — переулков Разинского — 1-го Извозного. Здесь работы запланированы на 2021−2023 годы. А вот ясли-сад № 21 по генплану в границах проспектов Дзержинского — Любимова — улицы Семашко будет рассчитан сразу на 300 мест. Сроки работ те же, что и у предыдущего.

В Партизанском районе садик вырастет в Степянке в границах улиц Геологической — Карвата. К строительству намечено приступить в 2021-м, сдать объект — годом позже.

В Первомайском районе прибавится три дошкольных заведения. Первое — в поселке Восточном. Старт работ на площадке планируют в 2020-м, ввод — годом позже. Обещают строительство садика в квартале улиц Якуба Коласа — Калинина — Кузьмы Чорного — Сурганова. Сроки работ — 2021−2023 годы. В поселке Озерищи построят детское заведение на 260 мест. Старт возведения — 2021 год.

Фрунзенский район пополнится шестью дошкольными учреждениями. Планируется, что три из них будут введены уже в 2021 году. Это объекты в Каменной Горке — 5, Масюковщине-6 и в границах улиц Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка. В 2022-м к ним должны присоединиться садики в Каменной Горке- 4 и Сухарево-3 (улица Горецкого). В 2023-м предполагается ввести еще один детский сад в Каменной Горке-5 (№ 41 по генплану). Он необходим, поскольку ближайшие объекты загружены более чем на 160%.

Центральный район прирастет двумя дошкольными учреждениями. Один построят в Новинках в границах улиц Выготского — Проектируемой № 3. Второй — в Лебяжьем в границах улицы Проектируемой № 1−4−5. На первой площадке объект должен появиться в 2021 году. На второй — в 2022-м.

Новые детские садики смогут посещать 4410 малышей.