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Федерация профсоюзов Беларуси планирует защищать права работников ПВТ
Источник материала: Tut.by
Федерация профсоюзов Беларуси подумает, как можно усовершенствовать защиту работников иностранных компаний, в том числе тех, кто работает в Парке высоких технологий. Об этом в интервью СТВ
— Мы с Парком высоких технологий договорились о том, что в сентябре, не откладывая далеко, проведем совместное рабочее совещание, где постараемся найти предложения или посмотреть из практики, как можно защитить сегодня права людей, — сказал глава ФПБ.
Напомним, что в 2015 году белорусский программист из минского хакерспейса, который всегда представляется как Флоп Бутылкин, и экономист Ольга Лавская решили
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В сентябре планируется провести совместное рабочее совещание с Парком высоких технологий.
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