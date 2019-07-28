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Федерация профсоюзов Беларуси планирует защищать права работников ПВТ

29.07.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация профсоюзов Беларуси подумает, как можно усовершенствовать защиту работников иностранных компаний, в том числе тех, кто работает в Парке высоких технологий. Об этом в интервью СТВ сообщил председатель федерации Михаил Орда.


Председатель ФПБ Михаил Орда. Изображение: СТВ

— Мы с Парком высоких технологий договорились о том, что в сентябре, не откладывая далеко, проведем совместное рабочее совещание, где постараемся найти предложения или посмотреть из практики, как можно защитить сегодня права людей, — сказал глава ФПБ.

Напомним, что в 2015 году белорусский программист из минского хакерспейса, который всегда представляется как Флоп Бутылкин, и экономист Ольга Лавская решили создать Профсоюз работников области информационных технологий (ПРОИТ). Его главные цели — социальная поддержка айтишников и их семей, решение конфликтов и споров между работником и работодателем.

 
 
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В сентябре планируется провести совместное рабочее совещание с Парком высоких технологий.
 
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