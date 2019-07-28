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Раскрыты первые подробности о Samsung Galaxy S11

29.07.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совсем скоро, 7 августа, компания Samsung представит новый флагманский смартфон серии Galaxy Note — Galaxy Note 10. Об этом аппарате мы уже знаем практически все, а вот о топовых устройствах серии Galaxy S следующего поколения информации пока мало. Известный инсайдер Ice universe в Twitter раскрыл первые подробности о Galaxy S11.


Ice universe утверждает, что достоверно подтверждено четыре факта о еще не анонсированном аппарате:

  • его кодовое название внутри компании — Picasso;
  • камера получит «существенное обновление»;
  • смартфон будет работать на базе операционной системы Android Q с новой версией фирменной оболочки One UI 2. x;
  • отверстие в дисплее окажется меньше, чем в Galaxy Note 10.

Точная дата анонса устройства пока также не называется. Но предположим, что это произойдет в начале следующего года — в конце февраля.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманские смартфоны компании Samsung:

 
 
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Точная дата анонса устройства пока также не называется. Но предположим, что это произойдет в начале следующего года - в конце февраля.
 
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