Раскрыты первые подробности о Samsung Galaxy S11

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро, 7 августа, компания Samsung представит новый флагманский смартфон серии Galaxy Note — Galaxy Note 10. Об этом аппарате мы уже знаем практически все , а вот о топовых устройствах серии Galaxy S следующего поколения информации пока мало. Известный инсайдер Ice universe в Twitter раскрыл первые подробности о Galaxy S11.





Ice universe утверждает, что достоверно подтверждено четыре факта о еще не анонсированном аппарате:

его кодовое название внутри компании — Picasso;

камера получит «существенное обновление»;

смартфон будет работать на базе операционной системы Android Q с новой версией фирменной оболочки One UI 2. x;

отверстие в дисплее окажется меньше, чем в Galaxy Note 10.

Точная дата анонса устройства пока также не называется. Но предположим, что это произойдет в начале следующего года — в конце февраля.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманские смартфоны компании Samsung: