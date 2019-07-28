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Раскрыты первые подробности о Samsung Galaxy S11
Источник материала: Tut.by
Совсем скоро, 7 августа, компания Samsung представит новый флагманский смартфон серии Galaxy Note — Galaxy Note 10. Об этом аппарате
Ice universe утверждает, что достоверно подтверждено четыре факта о еще не анонсированном аппарате:
Точная дата анонса устройства пока также не называется. Но предположим, что это произойдет в начале следующего года — в конце февраля.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманские смартфоны компании Samsung:
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Точная дата анонса устройства пока также не называется. Но предположим, что это произойдет в начале следующего года - в конце февраля.
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