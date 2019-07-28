Утренний эфир выходных дней на «Легенды FM» получил свой голос

Источник материала: Аргументы и факты

Каждую субботу с 8:00 до 12:00 и воскресенье с 8:00 до 11:00 Дмитрий Кустов в эфире «Легенды FM» ©

Каждую субботу и воскресенье на «вахту» эфира «Легенды FM» заступает полюбившийся слушателям Дмитрий Кустов, чтобы помочь каждому настроиться на волну хорошего настроения и зарядиться энергией на все выходные.

Мы поговорили с Дмитрием и узнали, что для него радио и чего ждать от его эфиров.

- Дмитрий, вы работаете диджеем на радио уже долгих 12 лет. Почему именно радио?

- Я мечтал работать в эфире с раннего возраста. От радио веяло чем-то магическим, необъяснимым. Это был своего рода способ избавиться от одиночества. Сейчас я сам помогаю людям чувствовать себя лучше, поднимаю им настроение на предстоящий день, искренне улыбаюсь в эфире. Для меня это значит очень многое. Надеюсь, и для них тоже.

- Сейчас на «Легенды FM» вы ведете эфир выходного дня. Чем различается эфир в выходной и будний день?

- Я успел поработать на разных по динамике и времени суток эфирах. Выходные хороши тем, что люди отдыхают вместе с тобой, ты даришь им свое настроение, а они делятся своим. Эфиры выходного дня самые расслабляющие. Ведь что ещё нужно человеку, который хочет отдохнуть от тяжёлой недели?

- Вы ведете музыкальные эфиры и программы. А какая музыка нравится лично вам?

- Очень давно мой отец приучил меня к классическому року и старым добрым поп-хитам. Все началось с группы Queen, а сейчас я слушаю все, что звучит по-настоящему качественно и красиво. Как видите, по вкусовым предпочтениям мы с «Легендами», можно сказать, нашли друг друга.

- Что пожелаете слушателям?

- Желаю вам начинать каждый день с улыбки. Помните, все плохое рано или поздно заканчивается, а на смену приходят солнечные дни. Успехов вам и только легендарной музыки!





Слушайте «Легенды FM»

в Минске – 94,1 FM

в Витебске – 88,5 FM

в Гомеле – 94,7 FM

в Жлобине – 96,8 FM

в Лиде – 98,7 FM

в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by

*на правах рекламы