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Утренний эфир выходных дней на «Легенды FM» получил свой голос

29.07.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Утренний эфир выходных дней на «Легенды FM» получил свой голос
Каждую субботу с 8:00 до 12:00 и воскресенье с 8:00 до 11:00 Дмитрий Кустов в эфире «Легенды FM» © / АиФ

Каждую субботу и воскресенье на «вахту» эфира «Легенды FM» заступает полюбившийся слушателям Дмитрий Кустов, чтобы помочь каждому настроиться на волну хорошего настроения и зарядиться энергией на все выходные.

Утренний эфир выходных дней на «Легенды FM» получил свой голос Слушайте истории легендарной музыки на радио «Легенды FM» по четвергам

Мы поговорили с Дмитрием и узнали, что для него радио и чего ждать от его эфиров.

- Дмитрий, вы работаете диджеем на радио уже долгих 12 лет. Почему именно радио?

- Я мечтал работать в эфире с раннего возраста. От радио веяло чем-то магическим, необъяснимым. Это был своего рода способ избавиться от одиночества. Сейчас я сам помогаю людям чувствовать себя лучше, поднимаю им настроение на предстоящий день, искренне улыбаюсь в эфире. Для меня это значит очень многое. Надеюсь, и для них тоже.

- Сейчас на «Легенды FM» вы ведете эфир выходного дня. Чем различается эфир в выходной и будний день?

- Я успел поработать на разных по динамике и времени суток эфирах. Выходные хороши тем, что люди отдыхают вместе с тобой, ты даришь им свое настроение, а они делятся своим. Эфиры выходного дня самые расслабляющие. Ведь что ещё нужно человеку, который хочет отдохнуть от тяжёлой недели?

- Вы ведете музыкальные эфиры и программы. А какая музыка нравится лично вам?

- Очень давно мой отец приучил меня к классическому року и старым добрым поп-хитам. Все началось с группы Queen, а сейчас я слушаю все, что звучит по-настоящему качественно и красиво. Как видите, по вкусовым предпочтениям мы с «Легендами», можно сказать, нашли друг друга.

- Что пожелаете слушателям?

- Желаю вам начинать каждый день с улыбки. Помните, все плохое рано или поздно заканчивается, а на смену приходят солнечные дни. Успехов вам и только легендарной музыки!

Утренний эфир выходных дней на «Легенды FM» получил свой голос
 

Слушайте «Легенды FM»

  • в Минске – 94,1 FM
  • в Витебске – 88,5 FM
  • в Гомеле – 94,7 FM
  • в Жлобине – 96,8 FM
  • в Лиде – 98,7 FM
  • в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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