Утренний эфир выходных дней на «Легенды FM» получил свой голос

Каждую субботу и воскресенье на «вахту» эфира «Легенды FM» заступает полюбившийся слушателям Дмитрий Кустов, чтобы помочь каждому настроиться на волну хорошего настроения и зарядиться энергией на все выходные.
Мы поговорили с Дмитрием и узнали, что для него радио и чего ждать от его эфиров.
- Дмитрий, вы работаете диджеем на радио уже долгих 12 лет. Почему именно радио?
- Я мечтал работать в эфире с раннего возраста. От радио веяло чем-то магическим, необъяснимым. Это был своего рода способ избавиться от одиночества. Сейчас я сам помогаю людям чувствовать себя лучше, поднимаю им настроение на предстоящий день, искренне улыбаюсь в эфире. Для меня это значит очень многое. Надеюсь, и для них тоже.
- Сейчас на «Легенды FM» вы ведете эфир выходного дня. Чем различается эфир в выходной и будний день?
- Я успел поработать на разных по динамике и времени суток эфирах. Выходные хороши тем, что люди отдыхают вместе с тобой, ты даришь им свое настроение, а они делятся своим. Эфиры выходного дня самые расслабляющие. Ведь что ещё нужно человеку, который хочет отдохнуть от тяжёлой недели?
- Вы ведете музыкальные эфиры и программы. А какая музыка нравится лично вам?
- Очень давно мой отец приучил меня к классическому року и старым добрым поп-хитам. Все началось с группы Queen, а сейчас я слушаю все, что звучит по-настоящему качественно и красиво. Как видите, по вкусовым предпочтениям мы с «Легендами», можно сказать, нашли друг друга.
- Что пожелаете слушателям?
- Желаю вам начинать каждый день с улыбки. Помните, все плохое рано или поздно заканчивается, а на смену приходят солнечные дни. Успехов вам и только легендарной музыки!
Слушайте «Легенды FM»
- в Минске – 94,1 FM
- в Витебске – 88,5 FM
- в Гомеле – 94,7 FM
- в Жлобине – 96,8 FM
- в Лиде – 98,7 FM
- в Солигорске – 98,3 FM
А также online на сайте
*на правах рекламы