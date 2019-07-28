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Труженики КСУП «Больтишки» первыми в Вороновском районе завершили уборку зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса).

29.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Труженики КСУП «Больтишки» первыми в Вороновском районе завершили уборку зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса).

При средней урожайности 38,6 центнеров с гектара намолочено 4 444 тонны зерна.

Но жатва для больтишских комбайнеров будет продолжаться. Одни отправятся на приусадебные участки сельчан, другие — поспешат на помощь в соседние сельхозпредприятия. 

 
 
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При средней урожайности 38,6 центнеров с гектара намолочено 4 444 тонны зерна. Но жатва для больтишских комбайнеров будет продолжаться. Одни отправятся на...
 
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