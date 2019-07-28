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Бесплатные консультации, викторины и много полезного: в Гродно на один день откроется медицинский городок

29.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Бесплатные консультации, викторины и много полезного: в Гродно на один день откроется медицинский городок

Он будет работать в рамках проведения медико-просветительской акции по профилактике неинфекционных заболеваний.

Расположится медицинский городок на площадке возле амбулотории на улице Огинского, 25. Здесь гродненцы смогут получить консультации врачей-специалистов: невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, аллерголога-иммунолога и врача общей практики.

Во время работы площадки можно сделать экспресс-тест крови на глюкозу, измерить артериальное давление, проверить свое зрение и внутриглазное давление. А также сделать флюорографию.

Посетителей медицинского городка ждет развлекательная викторина на знание основ здорового образа жизни.

Вход и медицинские услуги бесплатны.

Медицинский городок будет работать 31 июля с 16.00 до 19.00.

https://grodnonews.by/

 
 
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Он будет работать в рамках проведения медико-просветительской акции по профилактике неинфекционных заболеваний. Расположится медицинский городок на площадке...
 
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