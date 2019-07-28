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I Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Минске
29.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается сегодня в Минске с проведения тематических секций, сообщает БЕЛТА.
Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Главной темой пленарного заседания, которое состоится 30 июля, станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Ожидается, что на площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.
Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. Тематические выставки будут работать и на секциях. Кроме того, в дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.
Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.
Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич отметил, что почти 20 лет техника белорусского предприятия не поставлялась в Узбекистан. «Но уже в этом году поставлено 180 автомобилей на $18 млн., а в прошлом — лишь на $2 млн».
Межрегиональные соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между Брестским облисполкомом и хокимиятами Бухарской и Сырдарьинской областей будут подписаны 30 июля в рамках пленарного заседания форума.
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Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается сегодня в Минске с проведения тематических секций, сообщает БЕЛТА. Программой форума предусмотрены три секции:...
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