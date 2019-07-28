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В БГСХА объявили допнабор: не хватает 79 человек
29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В БГСХА
Агрономия – 32 места
Агрохимия и почвоведение – 1 место
Зоотехния – 46 мест
Абитуриентам необходимо иметь сертификаты ЦТ по химии и биологии от 7 баллов.
График работы приемной комиссии — c 9:00 до 18:00 (без выходных).
Тел. (802233) 5-94-65, 7-97-31, учебный корпус №11, ул. Мичурина 13
Абитуриентам предлагается
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В БГСХА объявили дополнительный набор за счет средств бюджета по следующим специальностям: Агрономия – 32 места Агрохимия и почвоведение – 1 место Зоотехния – 46...
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