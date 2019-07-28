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Прохладно и пасмурно. Погода в Горках на неделю

29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Последние выходные июля не разочаровали вас погодой? А вот ближайшую неделю синоптики описывают прохладной и пасмурной.

 

Прохладно и пасмурно. Погода в Горках на неделю
Фото – www.instagram.com/natalya_kovalski

 

Завтра, 30 июля, будет переменная облачность и до +20°С.

В последний день июля столбик термометра опустится до +15°С, облачно с прояснениями.

1 августа погода существенно не изменится — плюс 16 и пасмурно.

Потеплеет в пятницу, 2 августа — до +20°С, с облаками. В ночь на субботу прогнозируют плюс 13.


 
 
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  Последние выходные июля не разочаровали вас погодой? А вот ближайшую неделю синоптики описывают прохладной и пасмурной.     Завтра, 30 июля, будет переменная...
 
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