Прохладно и пасмурно. Погода в Горках на неделю

Источник материала: Горецкий вестник

Последние выходные июля не разочаровали вас погодой? А вот ближайшую неделю синоптики описывают прохладной и пасмурной.





Завтра, 30 июля, будет переменная облачность и до +20°С.

В последний день июля столбик термометра опустится до +15°С, облачно с прояснениями.

1 августа погода существенно не изменится — плюс 16 и пасмурно.

Потеплеет в пятницу, 2 августа — до +20°С, с облаками. В ночь на субботу прогнозируют плюс 13.