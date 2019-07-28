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Прохладно и пасмурно. Погода в Горках на неделю
29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Последние выходные июля не разочаровали вас погодой? А вот ближайшую неделю синоптики описывают прохладной и пасмурной.
Завтра, 30 июля, будет переменная облачность и до +20°С.
В последний день июля столбик термометра опустится до +15°С, облачно с прояснениями.
1 августа погода существенно не изменится — плюс 16 и пасмурно.
Потеплеет в пятницу, 2 августа — до +20°С, с облаками. В ночь на субботу прогнозируют плюс 13.
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Последние выходные июля не разочаровали вас погодой? А вот ближайшую неделю синоптики описывают прохладной и пасмурной. Завтра, 30 июля, будет переменная...
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