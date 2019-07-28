В Ледовой арене бесплатно выступят фигуристы из Санкт-Петербурга

Источник материала: Горецкий вестник

31 июля в Ледовой арене пройдут показательные выступления фигуристов спортивной школы олимпийского резерва “Звездный лед” из Санкт-Петербурга. Ребята готовятся здесь к отборочным выступлениям на этап Кубка России. Среди приехавших спортсменов — один мастер спорта и шесть кандидатов в МС.

Начало в 18:15. Вход свободный.





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