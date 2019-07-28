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В Ледовой арене бесплатно выступят фигуристы из Санкт-Петербурга

29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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31 июля в Ледовой арене пройдут показательные выступления фигуристов спортивной школы олимпийского резерва “Звездный лед” из Санкт-Петербурга. Ребята готовятся здесь к отборочным выступлениям на этап Кубка России. Среди приехавших спортсменов — один мастер спорта и шесть кандидатов в МС.

Начало в 18:15. Вход свободный.

 

В Ледовой арене бесплатно выступят фигуристы из Санкт-Петербурга
На горецком льду – гордость Санкт-Петербурга, спортсменки сборной города, кандидаты в мастера спорта Мария Дмитриева и Николь Вайткус. Фото Михаила Левцова

 

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  31 июля в Ледовой арене пройдут показательные выступления фигуристов спортивной школы олимпийского резерва “Звездный лед” из Санкт-Петербурга. Ребята...
 
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