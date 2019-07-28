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В Ледовой арене бесплатно выступят фигуристы из Санкт-Петербурга
29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
31 июля в Ледовой арене пройдут показательные выступления
Начало в 18:15. Вход свободный.
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31 июля в Ледовой арене пройдут показательные выступления фигуристов спортивной школы олимпийского резерва “Звездный лед” из Санкт-Петербурга. Ребята...
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