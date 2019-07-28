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Пацаны катались на мотоцикле и переехали лежащего на дороге сельчанина
29.07.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это произошло в деревне Вулька Телеханская (Ивацевичский район). Двое друзей ночью катались на мотоцикле «ИЖ» по родной деревне. Непосредственно водителю только исполнилось 18 лет, никаких документов на право управления транспортными средствами у него нет.
На улице Первомайской они наехали на 27-летнего местного жителя, который в это время (на часах было 2:30) лежал на проезжей части.
Чтоб замести следы, мотоциклист и его друг оттащили тело в сторону, но в это время вышел сосед. Хлопцы завели мотоцикл и бросились наутек. Уже утром к водителю мотоцикла в дом пришли сотрудники милиции. Не исключено, что в отношении 18-летнего мотоциклиста будет возбуждено два уголовных дела – в том числе за то, что оставил на дороге человека, пострадавшего в ДТП.
Дмитрий Юдик, старший госавтоинспектор ОГАИ Ивацевичского РОВД
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Это произошло в деревне Вулька Телеханская (Ивацевичский район). Двое друзей ночью катались на мотоцикле «ИЖ» по родной деревне. Непосредственно водителю...
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