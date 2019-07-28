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Брестская область намерена сотрудничать с Бухарской и Сырдарьинской областями Узбекистана

29.07.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана планирует подписать соглашения о сотрудничестве с Бухарской и Сырдарьинской областями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома.

Брестская область намерена сотрудничать с Бухарской и Сырдарьинской областями Узбекистана

Межрегиональные соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между Брестским облисполкомом и хокимиятами Бухарской и Сырдарьинской областей будут подписаны 30 июля в рамках пленарного заседания форума. Планируется, что подписи под документами поставят руководитель брестской делегации, заместитель председателя облисполкома Анатолий Клец и заместители хокимов Бухарской и Сырдарьинской областей.

"Помощь в поиске потенциальных партнеров и установлении новых связей нам оказало белорусское посольство в Узбекистане. На форуме также планируется подписание контрактов", - отметили в управлении внешних экономических связей и инвестиционной деятельности облисполкома.

В состав брестской делегации вошли представители местных органов власти, деловых кругов. В частности, возможности двустороннего сотрудничества с узбекскими коллегами обсудят руководители концерна "Брестмясомолпром", регионального отделения БелТПП, Брестского научно-технологического парка. В работе секции по вопросам промышленной кооперации примут участие представители Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, Пинского ОАО "Полесье", других крупных промышленных предприятий региона.

Внешнеторговый оборот Брестской области и Узбекистана за прошлый год вырос на 175% к уровню 2017-го и составил $20,5 млн. Сальдо для региона сложилось положительное. Местные производители поставили на рынок Узбекистана товаров на $14,5 млн, нарастив поставки более чем в два с половиной раза. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За январь-май объем взаимного товарооборота составил $5,3 млн с темпом роста 147,8% к аналогичному периоду прошлого года. В десятку крупнейших экспортеров входят СП "Брестгазоаппарат", Березовский сыродельный и Барановичский молочный комбинаты, СП "Санта Бремор", ОАО "Березастройматериалы", "Ивацевичдрев", "Белсолод", "Савушкин продукт", Пинский завод искусственных кож, СОАО "Беловежские сыры". Импорт из Узбекистана в основном формируют хлопчатобумажная пряжа, свежие и сушеные фрукты, постельное и столовое белье.

 
 
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