В Быхове постоянно обустраиваются придомовые территории

Источник материала: Маяк Преднепровья

В городе постоянно обустраиваются и содержатся в надлежащем санитарном порядке придомовые территории. Занимается этим УКП «Жилкомхоз».

—К сожалению, сами жильцы многоэтажек зачастую проявляют небольшой интерес к тому, что их окружает, — рассказывает начальник городского ЖЭУ Павел Семченко. — Скорее, наоборот —захламляют места общественного пользования, то и дело ломают и обрисовывают скамейки, оставляют мусор и на детских площадках.

В свою очередь работники коммунального предприятия ежемесячно обследуют придомовые территории и, в частности, контролируют состояние детских площадок. А их вблизи многоэтажных жилых домов в городе насчитывается 41. По мере износа конструкции ремонтируются, по возможности заменяются на новые. На эти цели, безусловно, необходимы денежные средства, которых недостаточно.

Детишек особенно тянет покататься на качелях, полазить по спортивным турникам, покопаться в песочнице. Да и взрослым куда приятнее посидеть на скамейке рядом с благоухающей клумбой, чем возле перевернутой урны. В то время как одни жильцы наводят порядок, другие продолжают сорить. Поэтому добиться в этом плане определенной золотой середины весьма трудно. Но, как говорится, было бы желание. Безусловно, у каждого жильца есть возможность принять участие в благоустройстве.

Буквально в этом месяце на придомовых территориях появились новые детские игровые комплексы. Красивая конструкция установлена в микрорайоне Колос возле домов №106-108. Да и ребятне из близлежащих домов новая игровая площадка также пришлась «по вкусу». Особенно здесь многолюдно, шумно и весело в вечернее время. Такие же современные новые конструкции — качели, горка и турник — установлены в парке 50-летия Победы, вблизи жилых домов по улице Красноармейская. Скоро здесь появится и мини-футбольная площадка. На все эти цели использованы денежные средства, заработанные весной на субботнике. Так, например, в парке 50-летия Победы стоимость установленного нового детского оборудования составляет свыше 4000 рублей. Чуть меньше затрачено средств в микрорайоне Колос.





Силами УКП «Жилкомхоз» также в этом году обустроена новая клумба вблизи жилых домов №10-14 по улице Красноармейская. Теперь на месте бывших частных огородов высажены цветы.

К благоустройству придомовых территорий приглашаются все жители. Приветствуется абсолютно все: наведение порядка, установка скамеек, разбивка клумб. А если жильцы решат, что необходимо коренным образом заменить конструкции или установить новые, предлагается собрать и внести 50% от стоимости оборудования, остальное за счет государственных средств.

Кстати, и в прошлом году привлекались денежные средства граждан для обустройства парковочных мест для автомобилей по улице Гришина возле дома №27, а также автомобильной стоянки по улице Космонавтов, 3. Кроме того, аналогичная парковка с привлечением средств граждан планируется по ул. Космонавтов, 5.

Лика КОРОЛЁВА.