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Быховскому району предстоит сдать в счет госзаказа свыше 9 тысяч тонн зерна

29.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Зерно с полей поступает на ток. В хозяйствах его очищают, просушивают, доводят до необходимой кондиции. А затем оно дальше идет по назначению. Каждому хозяйству доведен государственный заказ, и его необходимо выполнить. Всего району предстоит сдать свыше 9 тысяч тонн зерна. С начала уборочной кампании в счет госзаказа сданы 729 тонны.

Основное количество зерна пойдет на фураж для дальнейшей его переработки на корм скоту. Быховский производственный участок ОАО «Могилевхлебопродукт» каждый день принимает намолоченное зерно. Первыми его привезли ОАО «ПМК-85 «Водстрой», «Быховский», «Следюки».

— В текущем году план по госзаказу нашему участку был доведен лишь по рапсу, — рассказывает начальник Быховского производственного участка Владимир Кишкунов, — хотя раньше принимали и продовольственное зерно. Хозяйства района сдали маслосемена озимой сурепицы и рапса —603 тонны.

Сейчас поступает только фуражное зерно. И, в основном, на давальческой основе — сдают зерно, а заберут комбикорм в ОАО «Могилевхлебопродукт». Также заключены договора с рядом предприятий области по обработке и хранению их зерна.

На производственном участке трудятся 18 человек, доработка зерна ведется и в ночные смены. Также имеется 2 единицы техники. Внутренние перевозки зерна на автомашине ГАЗ-53 осуществляет водитель Геннадий Гончаров. На тракторе МТЗ-82 трудится Александр Семенов.

С самого утра на производственный участок прибыл МАЗ-555 из ОАО «Следюки», загруженный зерном. Водитель Николай Миранцов рассказывает, что привез овес фуражный, весом около десяти тонн. Сам он за рулем уже 20 лет. Из них почти 14 — именно на проверенном временем МАЗе.

Быховскому району предстоит сдать в счет госзаказа свыше 9 тысяч тонн зерна

— А ведь начинал когда-то трудиться в хозяйстве на автомашине ГАЗ-53, — показывает рукой на проезжающий мимо транспорт Николай. — Недавно работал на заготовке кормов, возил сенаж.

В лаборатории производственного участка сразу делают отбор доставленного зерна, определяют его качественные параметры. Инженер-лаборант Наталья Лисейкова показатели определяет с помощью имеющихся приборов и оборудования. Влажность овса фуражного — 24%, чтобы положить зерно в склад на хранение, нужно «довести» до 13%. Далее определяется так называемая «натура» (вес одного литра зерна).

Быховскому району предстоит сдать в счет госзаказа свыше 9 тысяч тонн зерна

Если весы покажут выше 490 граммов и остальные показатели будут соответствовать ГОСТу,  значит, зерно продовольственное. А вот если имеется значительное количество других культурных примесей, да еще и вес меньше — это фураж. Прибор показывает 465 граммов. Инженер-лаборант делает заключение — проба взята с овса фуражного.

Пока проводился анализ пробы зерна, из ОАО «Следюки» прибыла еще одна автомашина. На это раз МАЗ-5516 автопарка №6. Водитель Николай Солодкин вот уже два дня командирован в это хозяйство для оказания помощи по перевозке зерна. С поставленной задачей справляется.

Быховскому району предстоит сдать в счет госзаказа свыше 9 тысяч тонн зерна

— Вчера успел сделать 4 рейса, думаю, сегодня будет больше, — уверенно говорит Николай Васильевич. — За тридцать с лишним лет работы в автопарке неоднократно приходилось перевозить различные объемные грузы. Конечно, требования по перевозке зерна жестче. Важно, чтобы уцелело каждое зернышко и не было потерь.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 

 
 
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Зерно с полей поступает на ток. В хозяйствах его очищают, просушивают, доводят до необходимой кондиции. А затем оно дальше идет
 
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