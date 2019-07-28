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В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена
29.07.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Авария произошла днем 27 июля в Барановичах на улице Притыцкого, возле магазина «Златка».
Автомобиль «МАЗ» выезжал со двора и зацепил металлические ворота,
Продавца увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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Причина – мусоровоз не вписался в ворота.
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