В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена

Авария произошла днем 27 июля в Барановичах на улице Притыцкого, возле магазина «Златка».

Автомобиль «МАЗ» выезжал со двора и зацепил металлические ворота, сообщает Intex-press со ссылкой на данные очевидцев. Из-за этого обрушилась кирпичная стена на мужчину, который продавал рядом арбузы и дыни.

Продавца увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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