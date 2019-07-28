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В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена

29.07.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена
Фото из открытых источников

Авария произошла днем 27 июля в Барановичах на улице Притыцкого, возле магазина «Златка».

Автомобиль «МАЗ» выезжал со двора и зацепил металлические ворота, сообщает Intex-press со ссылкой на данные очевидцев. Из-за этого обрушилась кирпичная стена на мужчину, который продавал рядом арбузы и дыни.

Продавца увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка. 

В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена
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Причина – мусоровоз не вписался в ворота.
 
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