На туристском слете учащихся Союзного государства

Источник материала: Новости Дзержинска

С 16 по 21 июля 2019 года на территории Смоленской области прошел «Туристский слет учащихся Союзного государства».

В мероприятии приняли участие около 600 человек: 30 команд Российской Федерации и 7 команд от Беларуси. Соревнования проводились по двум группам: «А» и «Б». Наши ребята выступали в группе «А», где боролись 20 команд.

Все дни учащиеся жили в палаточном лагере. Программой мероприятия была предусмотрена гражданско-патриотическая акция с возложением цветочной гирлянды и цветов от участников слета к Вечному огню в г. Смоленске.

В свободное время для ребят были организованы товарищеские встречи по пионерболу, мини-футболу, армреслингу, перетягиванию каната, дартсу. Так что жизнь российских и белорусских школьников была насыщенной, разнообразной и активной.

Команду Минской области на слете представляли Владислав Комар и Юрий Винцаревич (Березинский район), Ирина Белая и Даниил Бырков (Борисовский район), Андрей Новицкий и Виктор Кондратеня (Дзержинский район), Мартынчик Илья, Тамара Клемантович и Марина Клемантович (Смолевичский район), Дарья Веренич (Солигорский район).

Тренерами нашей сборной в этом году стали: учитель физической культуры средней школы № 1 имени В. Ф. Купревича г. Смолевичи Елена Николаевна Диденко (руководитель), заместитель директора Сергей Геннадьевич Лавренович и педагог дополнительного образования Борисовского центра экологии и туризма Денис Николаевич Жаховский. Под их опытным и четким руководством наша команда смогла добиться высоких результатов.

Отметим, что выступления спортсменов осложняли тяжелые погодные условия, но это не помешало им выступить сплоченной и дружной командой. Наши ребята завоевали:

1 место – в конкурсе представления команд;

2 место – в конкурсе быта;

3 место – в конкурсе краеведов;

3 место – в конкурсе газет;

2 место – в конкурсе туристских навыков.

Кроме того, Андрей Новицкий из Дзержинского района занял 2 место в личном зачете на конкурсе краеведов.

В спортивной части программы наши спортсмены завоевали 4 место в общекомандном зачете по ориентированию. В личном зачете среди юношей Илья Мартынчик из Смолевичского района стал четвертым на дистанции «спортивное ориентирование», на этой же дистанции в личном зачете среди девушек четвертой стала Ирина Белая из Борисовского района.

Лучшее время на личной короткой дистанции среди белорусских делегаций показал Илья Мартынчик из Смолевичского района. Второй результат на личной короткой дистанции среди белорусских делегаций продемонстрировала Марина Клемантович из Смолевичского района.

20 июля 2019 года состоялись торжественное закрытие слета, награждение победителей и призеров, концертно-игровая программа, праздничный фейерверк и костер дружбы.

В этот же день флаг «Туристского слета учащихся Союзного государства» был передан делегации Беларуси, которая в следующем году будет принимать это масштабное мероприятие.















