Прошли учения на подстанции

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

На прошлой неделе на трансформаторной подстанции вблизи д. Мишутино Вировлянского сельсовета прошли тактико-специальные учения подразделений Городокского РОЧС.

По тактическому замыслу житель деревни, проезжавший мимо, заметил задымление и сообщил в службу спасения. Условно: молния ударила в электрическую подстанцию, и начался пожар. В учениях были задействованы работники района электрических сетей, Городокской ЦРБ.

До прибытия электриков спасатели оцепили место ЧС, создали боевые участки по поискам пострадавших, ликвидации условного очага пожара, выполнив предварительное боевое развёртывание. После получения допуска на тушение подстанции спасатели быстро и точно справились с задачей.

Цель подобных учений — совершенствование практических навыков органов управления и сил при организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также отработка вопросов взаимодействия при возникновении аварийных ситуаций.

Соб. инф.