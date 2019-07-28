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Стало известно, какую особенность получат все три iPhone в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Известный инсайдер Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) рассказал, какой особенностью обзаведутся все три модели iPhone 2020 года. Об этом
Ранее предполагалось, что 5G-модем получат только два из трех смартфонов компании Apple, которые выйдут в следующем году. Условно бюджетная модель, которая будет позиционироваться примерно также, как нынешний iPhone Xr, не должна была получить возможность работы в 5G-сетях.
Но теперь Куо изменил свой прогноз и полагает, что все три модели будут работать с 5G. Аналитик даже выделил несколько причин, исходя из которых Apple пойдет на такой шаг:
Куо также считает, что iPhone в 2020 году будут предлагаться с диагоналями дисплеев в 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов. Матрицы — OLED.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone:
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