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Стало известно, какую особенность получат все три iPhone в 2020 году

29.07.2019 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) рассказал, какой особенностью обзаведутся все три модели iPhone 2020 года. Об этом сообщает MacRumors.


Фото: Reuters

Ранее предполагалось, что 5G-модем получат только два из трех смартфонов компании Apple, которые выйдут в следующем году. Условно бюджетная модель, которая будет позиционироваться примерно также, как нынешний iPhone Xr, не должна была получить возможность работы в 5G-сетях.

Но теперь Куо изменил свой прогноз и полагает, что все три модели будут работать с 5G. Аналитик даже выделил несколько причин, исходя из которых Apple пойдет на такой шаг:

  • У Apple будет больше ресурсов для разработки и внедрения iPhone с 5G благодаря покупке бизнеса Intel по производству модемов
  • Начальные цены на Android-смартфоны с 5G в 2020 году установятся на уровне 249−349 долларов, но они смогут работать только на определенной частоте. Модели Apple смогут действовать в более широком частотном диапазоне — это должно подтолкнуть покупателей к выборе в пользу iPhone
  • Внедрение 5G будет полезно для улучшения AR-экосистемы Apple (экосистемы, завязанной на технологиях дополненной реальности)

Куо также считает, что iPhone в 2020 году будут предлагаться с диагоналями дисплеев в 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов. Матрицы — OLED.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние iPhone:

 
 
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