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31 июля состоится День депутата

29.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Уважаемые избиратели!

31 июля состоится День депутата с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А. Василькова, Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, в ходе которого:

15.00-16.00 – прием граждан в аг. Коммунар (ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района»);

16.00-17.00 – встреча с активом депутатов, органов территориального общественного самоуправления, руководителей.

Предварительная запись по тел.: 8 (02336) 7-94-71, 8 (02336) 7-50-00.

Буда-Кошелевский районный Совет депутатов

 
 
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Уважаемые избиратели! 31 июля состоится День депутата с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А....
 
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