Уважаемые избиратели!
31 июля состоится День депутата с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Н.А. Василькова, Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, в ходе которого:
15.00-16.00 – прием граждан в аг. Коммунар (ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района»);
16.00-17.00 – встреча с активом депутатов, органов территориального общественного самоуправления, руководителей.
Предварительная запись по тел.: 8 (02336) 7-94-71, 8 (02336) 7-50-00.
Буда-Кошелевский районный Совет депутатов