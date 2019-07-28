Витебская ГАИ остановила мужчину, который уже «умер»

Мужчина по просьбе соседа поехал забирать грузовой автомобиль из ремонта. По дороге его остановил сотрудник ГАИ.

Правоохранитель в ходе проверки документов заподозрил подлог. Водитель уверял, что просто не похож на свою фотографию, но инспектор проверил документы по базе данных. Выяснилось, что человек, которым они принадлежали, умер, сообщает издание «Жыццё Прыдзвiння».

За использование заведомо подложного документа мужчина получил 200 часов общественных работ.

Отметим, собственные документы нарушитель потерял еще в 2013 году. Восстановить их он не мог, поскольку страдает хроническим алкоголизмом.

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