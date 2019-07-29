Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда в организациях района в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур

Источник материала: Клiч Радзiмы

На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и во исполнение распоряжения председателя Витебского областного исполнительного комитета от 24 июля 2019 г. № 179 р «Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда в организациях области в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур», в целях продолжения системной работы по предупреждению случаев производственного травматизма:

1. Провести со 24 июля 2019 г. месячник обеспечения безопасности, условий и охраны труда в организациях района в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур.

2. Руководителям сельскохозяйственных организаций района:

2.1. не допускать к работе на машинах, механизмах и оборудовании работников, не имеющих соответствующую квалификацию, не прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

2.2. провести внеплановые инструктажи по охране труда и технике безопасности с работниками, привлекаемыми к работам по уборке сельскохозяйственных культур;

2.3. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, в том числе непосредственно обеспечивающих безопасность труда, исправным инвентарем и техникой, горячим питанием, санитарно-бытовыми и вспомогательными помещениями, а также создать условия для отдыха, приема пищи, организовать питьевое водоснабжение;

2.4. обеспечить объекты агропромышленного комплекса и сельскохозяйственную технику первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками в соответствии с установленными нормами;

2.5. не допускать работу комбайнов без сопровождения пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техникой;

2.6. обеспечить ограждение и оборудовать предохранительными устройствами (решетками, крышками, запирающимися на замок) завальные и смотровые ямы, бункеры-накопители;

2.7. организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских освидетельствований водителей, механизаторов, других работников;

2.8. не допускать привлечение несовершеннолетних к работе на зерноуборочных комбайнах, к механизированным работам на зернотоках и в ночное время. Допускать к работе на сельскохозяйственной технике работников соответствующей квалификации;

2.9. производить работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи с соблюдением установленных требований электробезопасности;

2.10. обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением состояния охраны труда в организациях агропромышленного комплекса в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159;

2.11. провести внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений кормозаготовительных складов, складов для хранения зерна и других сооружений, обеспечить их соответствие требованиям законодательства, в том числе опашку мест хранения грубых кормов и соломы;

2.12. принять организационные меры по обеспечению круглосуточной охраны складов грубых кормов и зерна, доступа сторожей и других работников к средствам связи, исключения предпосылок проникновения посторонних лиц и хищения сельскохозяйственных культур, горюче-смазочных материалов, материальных ценностей.