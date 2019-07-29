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Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда в организациях района в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур
29.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
На основании пункта 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и во исполнение распоряжения председателя Витебского областного исполнительного комитета от 24 июля 2019 г. № 179 р «Об обеспечении безопасности, условий и охраны труда в организациях области в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур», в целях продолжения системной работы по предупреждению случаев производственного травматизма:
1. Провести со 24 июля 2019 г. месячник обеспечения безопасности, условий и охраны труда в организациях района в период проведения массовых работ по уборке сельскохозяйственных культур.
2. Руководителям сельскохозяйственных организаций района:
2.1. не допускать к работе на машинах, механизмах и оборудовании работников, не имеющих соответствующую квалификацию, не прошедших в установленном порядке медицинское освидетельствование, производственное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
2.2. провести внеплановые инструктажи по охране труда и технике безопасности с работниками, привлекаемыми к работам по уборке сельскохозяйственных культур;
2.3. обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, в том числе непосредственно обеспечивающих безопасность труда, исправным инвентарем и техникой, горячим питанием, санитарно-бытовыми и вспомогательными помещениями, а также создать условия для отдыха, приема пищи, организовать питьевое водоснабжение;
2.4. обеспечить объекты агропромышленного комплекса и сельскохозяйственную технику первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками в соответствии с установленными нормами;
2.5. не допускать работу комбайнов без сопровождения пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техникой;
2.6. обеспечить ограждение и оборудовать предохранительными устройствами (решетками, крышками, запирающимися на замок) завальные и смотровые ямы, бункеры-накопители;
2.7. организовать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских освидетельствований водителей, механизаторов, других работников;
2.8. не допускать привлечение несовершеннолетних к работе на зерноуборочных комбайнах, к механизированным работам на зернотоках и в ночное время. Допускать к работе на сельскохозяйственной технике работников соответствующей квалификации;
2.9. производить работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи с соблюдением установленных требований электробезопасности;
2.10. обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением состояния охраны труда в организациях агропромышленного комплекса в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159;
2.11. провести внеочередные осмотры состояния производственных зданий и сооружений кормозаготовительных складов, складов для хранения зерна и других сооружений, обеспечить их соответствие требованиям законодательства, в том числе опашку мест хранения грубых кормов и соломы;
2.12. принять организационные меры по обеспечению круглосуточной охраны складов грубых кормов и зерна, доступа сторожей и других работников к средствам связи, исключения предпосылок проникновения посторонних лиц и хищения сельскохозяйственных культур, горюче-смазочных материалов, материальных ценностей.
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