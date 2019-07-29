О СБОРЕ СРЕДСТВ НА ПАМЯТНЫЙ ЗНАК«ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Товарищи пограничники, работники органов пограничной службы Республики Беларусь, уважаемые ветераны и жители Витебщины!

История города Полоцка насчитывает больше тысячи лет, эта земля стала свидетелем многих исторических событий, игравших ключевую роль в становлении Белорусской государственности. Сегодня все эти события высечены на граните памятных знаков и мемориальных комплексов.

Как известно, историю создают люди, но, к сожалению, в настоящее время в городе Полоцке нет памятного знака, запечатлевшего верность и преданность пограничников, которые защищали, защищают и будут защищать все то, что дорого каждому гражданину. И только в наших силах сделать так, чтобы память о верных сынах своей Родины была увековечена.

В настоящее время в Полоцком пограничном отряде ведется работа по созданию такого памятного знака. На предложение руководства воинской части откликнулись скульптор, выходец города Новополоцка, член совета художников Республики Беларусь ОГАНОВ Дмитрий Львович и заслуженный архитектор Республики Беларусь, один из архитекторов мемориального комплекса «Хатынь» ГРАДОВ Юрий Михайлович.

По замыслу авторов памятный знак будет представлять собой стелу, в виде пограничного столба на котором расположена горизонтальная плоскость с барельефом эмблемы органов пограничной службы Республики Беларусь, эмблемы Полоцкого пограничного отряда и исторического вида на Полоцкий Софийский Собор, символизирующих неразрывную связь современности с прошлым. Над стелой расположен сокол, символизирующий каждого пограничника, бдительно несущего службу по охране государственной границы. Высота памятного знака будет составлять около четырех метров, стела будет облицована гранитом, барельефы и сокол будут отлиты из бронзы.

Не смотря на проделанную работу, строительство памятного знака невозможно вез вашей помощи, при этом, неоценима и важна помощь каждого, включая тех, кто проходил службу ранее, проходит ее в настоящее время и тех, кто не безразличен к пограничной службе.

Внести свой вклад в общее дело может каждый неравнодушный человек.

Реквизиты для перечисления средств:

Полоцкая городская организация

ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы»

р/с BY56AKBB31350907403982300000

УНП 300998897

Банк: филиал № 216ОАО«АСБ Беларусбанк»,

БИК: AKBBBY21216

211401, г. Полоцк, ул. Ф.Скорины, 4.