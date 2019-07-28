Парьтесь, в прямом смысле слова!

Источник материала: Ивьевский край

Кто из нас не наслышан о прелестях парных?! По утверждению историков, первые бани появились очень давно. Так, на острове Крит археологи раскопали древний город, построенный за тысячу лет до расцвета цивилизации Древней Греции. В этом городе найдены целые настоящие банные дворцы с ваннами и бассейнами.

Древний город Иерихон прославился не только своей трубой: мраморная баня с автономной системой отопления была найдена и там. В восточных странах, где вода была на вес золота, вместо воды в банях использовали горячий песок, которым засыпали все тело человека. В Японии людям повезло несколько больше: тут вместо горячего песка в банях засыпали кедровыми опилками, смешанными с травами.

О русской бане, которая является традиционной баней и Беларуси, в народе сложено много поговорок и пословиц, но самая главная из них следующая: "В тот день не старишься, когда в бане паришься!" И восточные славяне всегда славились своим здоровьем, крепостью духа и тела, долголетием и необыкновенной красотой женского тела, в частности, белой и бархатной кожей, приводящей в восторг на протяжении многих столетий всех иностранцев.

Русская баня с парной считается уникальным способом, позволяющим решить практически все проблемы со здоровьем.

Для женщин баня особенно полезна. Горячая баня - великолепный тренажер кожи. И по своему воздействию может заменить многие дорогостоящие процедуры в косметических салонах: разгладить морщинки, придать коже упругость и, что самое важное, сбросить лишний вес. В среднем человек после хорошей парной теряет до 2-3 килограммов: это - лишняя вода, вышедшая с потом, шлаки и токсины.

Русская парная - это тренировка для всего организма, в результате которой улучшаются все процессы, протекающие в организме. Поход в баню непременно снимет любой стресс и вернет вам бодрость, но после любой банной процедуры обязательно следует отдохнуть.

Баня увеличивает скорость, выносливость, быстроту реакции всего организма, улучшает координацию движений, стимулирует вестибулярный аппарат, улучшает зрение.

Баня незаменима при хронических бронхитах, воспалениях носа и горла, как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в сочетании с массажем помогает при растяжениях, вывихах, ушибах, лечит радикулит, ишиас, люмбаго.

Благодаря бане открываются и очищаются поры кожи, капилляры начинают усиленно работать, каждый орган получает очищение посредством протекания большего количества крови, активизируется и нормализуется солевой баланс, водный обмен, работа почек, вентиляция легких и бронхов, снимается стресс и депрессии, значительно активизируется система самовосстановления нашего организма.

Благотворное действие на организм русской бани не подлежит сомнению. Банный жар не только позволяет избавиться от грязи, отмирающих клеток, но и создает благоприятные условия для появления новых, обеспечивает стерильность, закаляет организм, улучшает обмен веществ, препятствует преждевременному старению кожи. О применении бани как лечебного и профилактического средства, если у вас есть отдельные заболевания, конечно же, нужно посоветоваться с врачом, потому что горячие бани имеют противопоказания.

Вот сколько интересных вещей и конкретных фактов наговорила я вам. И все они - о пользе бани. А теперь о том, где же можно так "омолодиться" (не говоря уже об элементарном содержании в чистоте своего тела) на территории нашего района, ведь не секрет, что ранее вопросы с работой бань возникали.

Как рассказал нам начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ивьевского райисполкома Александр Витольдович Манюкевич, на сегодняшний день в районе действуют 10 общественных бань. 9 из них являются собственностью районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, одна - КСУП "Трабы". Во владении частников находится 438 бань. 21 баня работает с общей доступностью в агроусадьбах, гостевых и охотничьих домиках. Социальные стандарты в этом плане выполняются полностью.

А вот как они выполняются в смысле качества и исполнения банных услуг, мы решили поинтересоваться у мастера гостинично-банного хозяйства РУП ЖКХ Инны Алексеевны Карпович и отправились вместе с ней в нашу городскую баню. Единственную и неповторимую такую. Появилась она вместо старого, темного и мрачного помещения восемь лет назад. То, что названо было капитальным ремонтом, превратилось в полное переустройство бани. Остались только стены здания. Планировка помещений, интерьер и прочие атрибуты и необходимости этого общественного "чистилища" изменились до неузнаваемости и стали такими, что баню с удовольствием стали показывать даже гостям города, имеющим отношение к теме жилищно-коммунального хозяйства.

Жители города, любители легкого пара и холодной воды бассейна, сразу же оценили все прелести и парилки, и других удовольствий бани.

По словам Инны Алексеевны, сегодня ивьевская городская баня - это три отделения (мужское и женское на 25 мест каждое) и специальное отделение для людей с ограниченными возможностями (инвалидов). В каждом из первых двух отделений есть свой бассейн с фильтрационной очисткой воды, душевые кабины. Имеются пародушевая кабина, инфракрасная сауна (по словам инструкции, новый путь к улучшению здоровья и поддержания естественной красоты). Вам не придется идти зимним вечером с мокрой головой, как это было раньше, через весь город домой. Есть фены, волосы можно высушить.

К вящему удовольствию любителей парилки, прямо в бане можно приобрести березовые и дубовые веники. Работает все дни парикмахерская. А в дни работы бани (пятница, суббота, воскресение) - буфет.

Короче говоря, есть все, чтобы баня превратилась в истинное удовольствие и для тела, и для души. И это удовольствие вполне приемлемо по ценам - два часа в бане, бассейне можно провести за 4 рубля, в сельской бане - за 3,5 рубля. Остальные цены на услуги можно узнать на месте. Так что, идите в баню и вопреки современному выражению "не парься!", парьтесь на здоровье.









































В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.