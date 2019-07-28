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Белорус вошел в сообщество Forbes

29.07.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алексей Макаров, один из основателей и CEO белорусской IT-компании Qulix Systems, вошел в Технический совет Forbes.


Алексей Макаров

Технический совет Forbes — это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний. Сегодня Совет включает более 2000 участников — например, Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel, Xerox, SAP, Oracle, Uber, PayPal, Electronic Arts.

Отмечается, что «основная идея сообщества — дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с топ-менеджерами компаний из разных стран».

Каждый потенциальный участник должен пройти телефонное собеседование с комиссией Технического совета Forbes. Кроме того, к желающим вступить в сообщество выдвигаются несколько требований:

  • он должен быть техническим руководителем высшего звена (основатель, CEO, CTO);
  • компания должна иметь представительство в США;
  • рассматриваются заявки от организаций с годовым доходом не менее 5 миллионов долларов.
 
 
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Технический совет Forbes - это мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров международных компаний.
 
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