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В Беларуси аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна

29.07.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна

Убрано почти 40 % площадей. Самые урожайные поля – в Гродненской области, а вот ближе всех к финишу работ Брестский регион. С каждым днем все активнее включаются в жатву и северные регионы Беларуси.

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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убрано почти 40 %...
 
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