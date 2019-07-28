В Беларуси аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Убрано почти 40 % площадей. Самые урожайные поля – в Гродненской области, а вот ближе всех к финишу работ Брестский регион. С каждым днем все активнее включаются в жатву и северные регионы Беларуси.