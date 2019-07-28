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В Беларуси аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Убрано почти 40 % площадей. Самые урожайные поля – в Гродненской области, а вот ближе всех к финишу работ Брестский регион. С каждым днем все активнее включаются в жатву и северные регионы Беларуси.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту третьего миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убрано почти 40 %...
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