29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В формате биеннале в Минск возвращается фестиваль Vulica Brasil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





А это значит, что фасады еще нескольких столичных зданий обретут необычный вид. В этом году география стран-участников расширилась.





Впервые «творить» будут не только бразильские и белорусские художники, но и коллеги из других стран. Увеличится и территория самого праздника. Организаторы также придумали специальную чилл-зону, в которой каждый желающий сможет подремать под музыку.





Кстати, еще одна особенность – идея экологии. Например, рекламные баннеры после фестиваля обретут новую жизнь. Из них сделают кошельки, сумки и другие эко-аксессуары.





И, конечно, самая яркая точка фестиваля – закрытие. 10 августа улица Октябрьская традиционно станет пешеходной. Центр Минска превратится в настоящий бразильский карнавал.























