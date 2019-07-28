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29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

29.07.2019 10:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В формате биеннале в Минск возвращается фестиваль Vulica Brasil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

А это значит, что фасады еще нескольких столичных зданий обретут необычный вид. В этом году география стран-участников расширилась.

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

Впервые «творить» будут не только бразильские и белорусские художники, но и коллеги из других стран. Увеличится и территория самого праздника. Организаторы также придумали специальную чилл-зону, в которой каждый желающий сможет подремать под музыку.

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

Кстати, еще одна особенность – идея экологии. Например, рекламные баннеры после фестиваля обретут новую жизнь. Из них сделают кошельки, сумки и другие эко-аксессуары.

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

И, конечно, самая яркая точка фестиваля – закрытие. 10 августа улица Октябрьская традиционно станет пешеходной. Центр Минска превратится в настоящий бразильский карнавал.

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

29 июля в Минск в формате биеннале возвращается фестиваль Vulica Brasil

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В формате биеннале в Минск возвращается фестиваль Vulica Brasil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  А это значит, что фасады еще...
 
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