ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

29.07.2019 10:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нечестные продавцы, соседи-грязнули, гаджеты-пожиратели времени. Только острые социальные проблемы – в цвете и с юмором. В Гомеле открылась выставка работ одного из самых известных белорусских карикатуристов современности Анатолия Щёголева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Многие работы выполнены с иронией. Найти себя в них смогут многие. Главное не забывать о чувстве юмора.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Михаил Ратнер, посетитель выставки (Израиль):
Человеку всегда нужно поднять настроение. Не знаю, обижает ли это человека, которого нарисовали, но тому, кто смотрит, точно поднимает тонус. Я так считаю – карикатура нужна.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Анатолий Щёголев, художник:
При всей поверхностной клоунаде, нужно понимать суть, с чего мы смеемся. Карикатура – это такая концентрация мысли, где ты в одном рисунке за небольшой промежуток времени стараешься передать максимум смысла.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Анатолий Щёголев прославился своими шаржами на известных людей, которые автор находит способ вручить обязательно лично. В коллекции художника более 130 «звездных портретов»: от Александра Солодухи и Веры Брежневой, до голландского диджея Армина ван Бюрена и английской группы Smokie.

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Максимум смысла. В Гомеле открылась выставка карикатуры Анатолия Щёголева

Люди в материале: Михаил Ратнер, Анатолий Щеголев
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нечестные продавцы, соседи-грязнули, гаджеты-пожиратели времени. Только острые социальные проблемы – в цвете и с юмором. В Гомеле открылась...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Мстиславщине военные будут помогать аграриям в уборке урожая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика