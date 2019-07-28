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Не прожил и часа. В Индии родился ребёнок с синдромом русалки
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В индийском штате Уттар-Прадеш 22-летняя женщина родила ребёнка с синдромом русалки.
Как
Медики сразу рассказали об этом 28-летнему отцу и молодой матери. Врачи посоветовали провести операцию в другом медучреждении, но ребёнок умер в течение часа. Новорождённый был очень слаб, его пол установить не удалось.
Подобная аномалия не является очень редким явлением. Сиреномелия встречается у одного из ста тысяч новорождённых.
Меньше месяца назад в индийском штате Одиша родились сиамские близнецы.
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Новости Индии. В индийском штате Уттар-Прадеш 22-летняя женщина родила ребёнка с синдромом русалки. Как сообщает The Times of India, роды прошли нормально, но врачи...
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