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Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

29.07.2019 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Музее народной архитектуры и быта провели старинный земледельческий обряд – «Зажинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Срезание первого снопа символизирует начало жатвы. Четкой даты у «Зажинок» не было. Все зависело от погоды. Люди верили, что обряд поможет собрать хороший урожай. Не только сотрудники музея поддержали традицию предков.

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

К «Зажинкам» присоединились посетители музея и жители деревни Озерцо. Все желающие смогли самостоятельно срезать первые колосья и забрать их на память. Народный обычай сопровождали белорусские песни и танцы.

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Мы приехали из города Химки Московской области. О событии узнали на сайте музея. Мы уже во второй раз приезжаем в Беларусь. В прошлый раз не удалось попасть в этот музей. А в этом году так удачно совпало. Выбрали день, решили посмотреть, приобщиться к традициям.

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Мне очень понравилось в музее, я даже срезала свои собственные колоски.

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Полина Куранович, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея архитектуры и быта:
Колькі вёсак, столькі ў кожнай свае святы і абрады. Усё паказать немагчыма. Безумоўна, галоўнае было зжаць першы сноп, які называўся «гаспадар». Вось гэты сноп прыносіўся ў хату. Я думаю ў кожнай гаспадыні, у кожнага гаспадара будзе добры ўраджай і добрае жыццё. 

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Гости также смогли заглянуть в белорусскую корчму и попробовать национальные блюда, а также приобрети сувениры от народных мастеров. Уже в конце августа музей подготовит специальную программу для празднования «Дожинок».

Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»

Люди в материале: Полина Куранович
 
 
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Новости Беларуси. В Музее народной архитектуры и быта провели старинный земледельческий обряд – «Зажинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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