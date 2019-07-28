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Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Музее народной архитектуры и быта провели старинный земледельческий обряд – «Зажинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Срезание первого снопа символизирует начало жатвы. Четкой даты у «Зажинок» не было. Все зависело от погоды. Люди верили, что обряд поможет собрать хороший урожай. Не только сотрудники музея поддержали традицию предков.
К «Зажинкам» присоединились посетители музея и жители деревни Озерцо. Все желающие смогли самостоятельно срезать первые колосья и забрать их на память. Народный обычай сопровождали белорусские песни и танцы.
Мы приехали из города Химки Московской области. О событии узнали на сайте музея. Мы уже во второй раз приезжаем в Беларусь. В прошлый раз не удалось попасть в этот музей. А в этом году так удачно совпало. Выбрали день, решили посмотреть, приобщиться к традициям.
Полина Куранович, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея архитектуры и быта:
Гости также смогли заглянуть в белорусскую корчму и попробовать национальные блюда, а также приобрети сувениры от народных мастеров. Уже в конце августа музей подготовит специальную программу для празднования «Дожинок».
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Заглянули в корчму и попробовали национальные блюда. Как в Музее народной архитектуры и быта прошел обряд «Зажинки»
Новости Беларуси. В Музее народной архитектуры и быта провели старинный земледельческий обряд – «Зажинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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