Нацбанк и Банка Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Источник материала: Ежедневник





Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время рабочего визита в Беларусь делегации Банка Литвы 26-27 июля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в ходе переговоров стороны во главе с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления сотрудничества между центральными банками.

Также была рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.