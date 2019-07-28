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Нацбанк и Банка Литвы обсудили вопросы сотрудничества

29.07.2019 10:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк и Банка Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время рабочего визита в Беларусь делегации Банка Литвы 26-27 июля 2019 года.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в ходе переговоров стороны во главе с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления сотрудничества между центральными банками.

Также была рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.

 
 
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Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время рабочего визита в Беларусь делегации Банка Литвы 26-27 июля 2019...
 
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