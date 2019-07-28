|
Нацбанк и Банка Литвы обсудили вопросы сотрудничества
29.07.2019 10:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время рабочего визита в Беларусь делегации Банка Литвы 26-27 июля 2019 года.
Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в ходе переговоров стороны во главе с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления сотрудничества между центральными банками.
Также была рассмотрена тема развития цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрены в Пинске во время рабочего визита в Беларусь делегации Банка Литвы 26-27 июля 2019...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)