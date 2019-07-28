Смолевичане приняли участие в областном велотуре

20 июля 2019 года на территории Мядельского района состоялся областной велосипедный тур, посвященный Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.





Участие в нем приняли работники структурных подразделений облисполкома, аппаратов райгорисполкомов, председатели районных и Жодинского городского Советов депутатов, подразделений силовых структур, организаций и общественных объединений Минской области. Всего на старт вышло 30 команд.

Делегацию Смолевичского района возглавила председатель районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева. Вместе с ней на Мядельщину отправились представители Смолевичского райисполкома, управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, КУП «Смолевичское ЖКХ», отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома и ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района».





Велотур, протяженностью в 34 километра, проходил по маршруту: НДЦ «Зубренок» — курортный поселок Нарочь — памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне на Мядельщине, — дер. Кочерги. Во время велосипедного тура участники сделали две остановки: в курортном поселке Нарочь и возле памятника «Партызанам і партызанкам зямлі Нарачанскай» в деревне Никольцы. На памятном месте состоялась церемония возложения цветов к мемориалу. Ведь цель данного велотура — не только популяризация здорового образа жизни, но также бережное отношение к памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Финишировал велотур на городском пляже в г. Мяделе.





Кроме собственно велопробега, участники мероприятия приняли участие в спортивных конкурсах: парковый волейбол, дартс, стрельба из пневматической винтовки, гиревой спорт, набивание футбольного мяча, метание бревна. Данные соревнования были для смолевичан весьма результативными. Так, наша команда заняла 4-е место по парковому волейболу, в гиревом спорте отличился Павел Голубович, а в набивании мяча — Андрей Скляренко.

После соревновательной части участников велопробега ждала насыщенная концертная программа, которая состоялась на концертной площадке под открытым небом.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото из архива ГУ «Центр физической культуры и спорта Смолевичского района».