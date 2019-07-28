«Romantiс»: идеи, чувства, эмоции



Открытие своего дела — мероприятие рискованное, и успех ждет далеко не каждого.

Немало индивидуальных предпринимателей и даже компаний закрывается уже через пару лет после выхода на рынок.

Причин может быть много: неперспективная идея, нехватка средств, отсутствие предпринимательской жилки… Смолевичанка Ирина Грак о трудностях ведения бизнеса знает много, ведь девушка «свое дело» открыла пятнадцать лет назад. И пусть магазин женского белья – это, возможно, и не самая оригинальная бизнес-идея, но вряд ли она когда-нибудь потеряет свою актуальность. Сегодня «Romantiс» — магазин, который хорошо знаком многим смолевичанкам.

Идея открыть свой магазин пришла осознанно: до этого Ирина попробовала себя в различных сферах: трудилась и химиком-лаборантом, и портной…

— Я не могу сказать, что всегда думала открыть свое дело, — рассказывает Ирина. — Наверное, это решение пришло само, просто я пришла к мысли о том, что хочу работать, как говорят, «на себя».

Сначала Ирина сняла небольшое помещение в Доме быта в Смолевичах и начала привозить для смолевичан белье и одежду «Serge» («Серж») из трикотажа, затем «перешла» к продаже корсетного белья, а спустя несколько лет открыла магазин гораздо больший по площади, на цокольном этаже новостройки на ул.Советской. Появилось в магазине и множество сопутствующих товаров: профессиональные средства по уходу за кожей и волосами, краски для волос, косметика и духи. Многое Ирина привозит на заказ для своих клиенток. В своем магазине девушка и продавец, и начальник.

— Безусловно, товар, который я предлагаю, пользуется спросом, — говорит хозяйка магазина. — Работаю, в основном, с белорусскими производителями, уже знаю плюсы и минусы в изделиях разных фирм. За столько лет работы я уже вижу, чем помочь клиентке в выборе: где нужно подтянуть, что убрать, что подчеркнуть, а что лучше скрыть… Поверьте, это нужно делать бельем! Комфорт, ровная спина, разгрузка позвоночника, безупречно сидящая одежда, уверенность в себе – все это дарит правильно подобранное белье. Но, к сожалению, более 50 % женщин неправильно его выбирают, что отражается и на его носке, и на удобстве для самой женщины. Мне же хочется, чтоб мои клиентки всегда были довольны, я готова им в этом помочь! Например, на западе уже давно работают брафиттеры — это профессионалы в подборе белья и купальников с учетом размера, формы, состояния груди и особенностей фигуры. Мы пока только в начале этого пути, хотя наши женщины этого достойны как никто!

Ирина надеется, что каждый, придя в ее магазин, найдет товар себе по душе и обязательно уйдет с хорошим настроением. Качеству товара, который она реализовывает, девушка уделяет самое пристальное внимание. Чтобы удовлетворить даже самых требовательных клиентов и помочь девушкам с особенностями фигуры, Ирина освоила и успешно воплощает в жизнь еще одну специальность: стала шить удивительной красоты белье и корсеты на заказ, по меркам клиента. Товар этот штучный, работа кропотливая и тонкая, но она всегда находит своего покупателя и пользуется спросом — ведь вещь, сшитая индивидуально, всегда штучная и уникальная.

— Покупатели бывают разными, — признается Ирина. — Но продавец обязан держать себя в руках в любых ситуациях. Да, по первой просьбе покупателя показать какой-нибудь товар продавец должен, но здесь нужно постараться не перейти границу навязчивости. Как мне кажется, достаточно поинтересоваться, не нужна ли покупателю помощь, но не более того. Ходить по пятам и предлагать то одно, то другое — бестактно. Отдельно хочется отметить, что продавец просто обязан быть специалистом в области тех товаров, которые он предлагает, иначе доверия от покупателей ждать не стоит. Я думаю, в этом мне помогает большой опыт в сфере продаж и опыт в пошиве белья.

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Думалось ли Ирине, что когда-то у нее будет свой магазин? Она признается, что, скорее, нет. Но если бы перед ней снова стал выбор, открыть ли свое дело, она, безусловно, вновь прошла бы этот путь. Разве что теперь ошибок в ведении и развитии бизнеса сделала бы меньше. Потому что приносить людям радость тем, что ты делаешь — стоит дорогого. Белье для женщины — это настроение и самоощущение. Хорошее белье позволяет красиво сидеть и другой одежде, а это значит, что женщина обречена выглядеть прекрасно! Не верите? Тогда вам — в «Romantiс».

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.