Праздник в честь списка Казанской иконы Богородицы



Традиционно на протяжении уже 9 лет на Покровском приходе Озерицкой Слободы проходят праздничные богослужения в день явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани 21 июля и в день празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Особое почтение к этой иконе в Озерицкой Слободе имеет свои основания.

В нижнем храме в честь святого праведного Филарета Милостивого находится список Казанской иконы, который без вмешательства реставраторов обновлялся и просветлялся. Поэтому все прихожане с особым благоговением относятся к этой иконе, по своей вере и молитве получая просимое. В благодарность Богу и Пресвятой Богородице по своему желанию люди оставляют возле иконы золотые и серебряные украшения, каждое из которых свидетельствует о чуде в жизни конкретного человека. В эти дни стены храма собирают паломников и священнослужителей с разных уголков Беларуси. И этот год не стал исключением.





Праздничное богослужение 21 июля возглавил настоятель прихода священник Иоанн Ясюкевич. Предшествовала празднику большая подготовка: одни прихожане наводили порядок на прихрамовой территории и в строящемся верхнем храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Другие занимались украшением храма цветами, которые традиционно к празднику жертвуют местные жители, а также изготовлением венка к иконе из живых цветов. Это творение рук человеческих каждый год поражает своей неповторимостью и красотой. Третьи пекли просфоры, чтобы хватило каждому, подающему записки о здравии своих родных и близких. Хор проводил репетиции и учил новые песнопения в честь Царицы Небесной. Звонарь заранее отпрашивался с работы, чтобы не оставить богослужение без колокольного звона. И все эти совместные усилия при подготовке к празднику всегда венчаются несказанной радостью совместной молитвы и особым чувством близости к нам Матери Божией. Многие люди в этот день исповедуются и причащаются.

Именно в этот день в 2010 году отец Иоанн совершил свое первое богослужение в Озерицкой Слободе. И вот уже девять лет, совершая свое служение на Смолевичской земле, священник свидетельствует об обновлении и просветлении не только иконы Пресвятой Богородицы, но и многих жителей Слободы, познавших в своей жизни Бога и явно ощутивших милость Пресвятой Богородицы.

Корр. «КС».