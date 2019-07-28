Достижение эффективности в борьбе с коррупцией возможно в том случае, когда профилактика различных коррупционных проявлений ведется всеми государственными, правоохранительными органами и иными организациями на постоянной, комплексной и надлежащей информационно-аналитической основе.

Об этом шла речь на очередном заседании Смолевичского районного исполнительного комитета, на котором был заслушан вопрос «О рассмотрении результатов работы комиссии по противодействию коррупции в Смолевичском районе за первое полугодие 2019 года».

О результатах работы доложил заместитель председателя райисполкома Игорь Ильич Кузнецов.

— Основными задачами, стоящими перед комиссией, являются аккомулирование информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками райисполкома; своевременное определение коррупционных рисков и мер по их нейтрализации; разработка и организация проведения мероприятий по противодействию коррупции в райисполкоме, подчиненных организациях, анализ эффективности принимаемых мер; координация деятельности структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций по реализации мер по противодействию коррупции; взаимодействие с госорганами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями; рассмотрение мер, принятых для устранения последствий коррупционных правонарушений, создающих условия для коррупции, — рассказал он.

За отчетный период на заседаниях комиссии были рассмотрены 4 вопроса. По результатам рассмотрения вопросов прниняты исчерпывающие меры по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, нарушений, допущенных при реализации инвестиционных программ, обеспечено безусловное выполнение требований законодательства при проведении закупок товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств, организована работа отдела организационно-кадровой работы райисполкома по осуществлению контроля за соблюдением порядка декларирования. Виновные в допущенных нарушениях привлечены к установленной законодательством ответственности.

— Немаловажный момент в работе комиссии – профилактика коррупционных правонарушений и содействие профессиональной порядочности работников райисполкома, сельисполкомов и структурных подразделений. Данная работа проводится на системной основе и начинается уже на стадии приема на работу: проверяется информация о предыдущей работе, изучается автобиография, рекомендации и характеристики с предыдущих мест работы (учебы), гражданская позиция, анализируются знания антикоррупционного законодательства, — отметил Игорь Ильич Кузнецов. – При поступлении на госслужбу гражданин подписывает обязательство по соблюдению установленных законодательством ограничений, связанных с государственной службой.

В своем решении Смолевичский райисполком принял ряд практических мер, адресованных руководителям структурных подразделений райисполкома, организаций, комиссии по противодействию коррупции, отделам райисполкома.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ.