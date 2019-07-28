Большое сердце: специальная номинация конкурса «Премия HR-бренд 2019»

Уже в третий раз в рамках конкурса « Премия HR-бренд » учреждается специальная номинация «Большое сердце». Традиционно учредителем этой номинации стал Генеральный партнер конкурса в Беларуси - бренд KFC. В нашей стране он представлен двумя компаниями ООО «Бел Фуд Сервис» и ООО «КреативФудС-Восток». Также именно KFC является учредителем специальной номинации «Большое сердце». Победу одержит лучший социально-ориентированный благотворительный проект. Корпоративная социальная ответственность – это не только работа для общества и помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это важный компонент сильного бренда работодателя.

Какие проекты принимают участие в номинации «Большое сердце»?

Проекты, связанные с:

- поддержкой и защитой человека, семьи, общества;

- повышением доступности образования;

- содействием деятельности в сфере физической культуры и спорта;

- пропагандой ведения здорового образа жизни;

- охраной и должным содержанием зданий и территорий, имеющих культурное значение;

- помощью окружающей природной среде и животным;

- помощью детским домам, больницам, предоставлением средств на дорогостоящее лечение и др.

В проекте обязательно должны участвовать сотрудники компании.

Первыми участниками этой номинации стала компания Parimatch, которая поддерживает проект «Новая жизнь в обмен на крышечки». Суть проекта заключается в сборе и переработке пластиковых крышечек, чтобы в дальнейшем выручить деньги и направить их на помощь тяжелобольным детям: закупку лекарств, специального оборудования и средств реабилитации. Первый участник конкурса делится своими мнением о номинации «Большое сердце» и результатами своего проекта.

Валентина Коляда, руководитель отдела по работе с персоналом компании "Париматч":





Номинация «Большое сердце» акцентирует внимание общества и бизнеса к КСО проектам, усиливает вклад компаний в экосистему государства и мира в целом. Благодаря созданию кооперации бизнеса и социальных институтов, меняется качество жизни и восприятие обществом существующих проблем. Сквозь призму бизнес-процессов компании, общественность видит вклад бренда в решении социальных и экологических проблем 21 века. Конечно, стоит отдельно отметить, что для бизнеса – это возможность заявить о себе, как о компании, которая не проходит мимо чужих проблем.

Наталья Кунцевич, руководитель благотворительного проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки»

При поддержке беттинговой компании Parimatch было проведено 5 мероприятий, на которых был представлен социально-экологический благотворительный проект. Таким образом, общее количество новых участников, вовлеченных в проект при непосредственной поддержке беттинговой компании Parimatch, составляет 18 550 человек.

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» также приняли решение об участии в конкурсе «Премия HR-бренд 2019».

Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия.





В конце мая 2019 года унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» запустило новый социально-экологический проект «Добрая авоська» совместно с ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Ключевая цель – снизить потребление одноразовой упаковки из полиэтилена и пластика и дать работу людям с ограниченными возможностями. Проект «Добрая авоська» доказывает, что в Беларуси есть экономичная и удобная для покупателя альтернатива одноразовым пакетам.

«Сегодня проект Coca-Cola #добраяавоська – это инструмент для отказа от пластика и способ создания новых рабочих мест для слабовидящих в Беларуси. Для обеспечения устойчивости созданных рабочих мест потребуется сформировать стабильно высокий спрос на добрые авоськи. Проект требует масштабирования в Беларуси и за рубежом, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных, включая торговые сети и супермаркеты.



Следующим участником стала компания Самае маё (ООО «Самое моё»). Компания была основана только в 2018 г., но уже активно занимается развитием КСО.

Дмитрий Болашев, создатель швейного стартапа «Самае мае»





Я уверен, что КСО — это неотъемлемая и обязательная часть работы любого бизнеса. Такие номинации, как «Большое сердце» позволяют компаниям увидеть, как растет сфера создания и поддержки социальных инициатив — и стимулировать появление новых идей и решений в социальной сфере.

В «Самае мае» мы активно поддерживаем заботу о животных. Помощь животным-инвалидам и животным в приютах – это важное для нас направление. В частности, мы готовы помочь любому псу с проблемами позвоночника полноценно жить с помощью специально разработанных подтяжек-ходунков.

Участие в номинации стоит всего 1 белорусский рубль. Заявки принимаются до 17 октября 2019 года.



Заявку на участие можно оставить на сайте https://hrpremia.by/ . Победителя определит международное жюри.

Юлия Бачурко, генеральный директор OOO «КреативФудС-Восток» (бренд KFC)





Номинация "Большое сердце", которую мы представляем в рамках конкурса «Премия HR-бренд» в Беларуси, это наш вклад в развитие корпоративной социальной ответственности.

Почему наша компания и я лично считаем это важным? Я вижу, как социальные проекты влияют на нашу компанию и на людей, которые в ней работают. Я вижу, как волонтёрское движение, участие в благотворительных акциях строит фундамент прочных отношений в коллективе. Сотрудники становятся частью не только бренда, не только корпорации, но и большого доброго дела, которое значительно больше конкретного бизнеса.

И самое важное, то, ради чего я лично продвигаю идеи социальной ответственности в нашем бренде, это небольшая частичка доброты, которую мы приносим в этот мир. Это наш общий след, наш общий вклад в окружающую действительность. Делая лучше мир снаружи, мы делаем лучше и себя!

Сергей Дутин, генеральный директор ООО «Бел Фуд Сервис» (бренд KFC)





Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда «Открывая горизонты»





Критерии определения победителя:

1. Значимость проекта (миссия, цели и задачи благотворительного проекта; целевая группа и основные стейкхолдеры; содержание проекта) для компании и общества.

2. Достигнутые результаты (качественные и количественные).

3. Инклюзивность (участие в проекте сотрудников компании, ее партнеров, некоммерческих организаций).

4. Возможности тиражирования проекта (передача опыта для реализации другими компаниями)

К конкурсу «Премия HR-бренд 2019» в качестве участников основных и специальных номинаций уже присоединились 22 компании:

OOO «СТАТУСКВО» (Parimatch), ООО «Коммерс Лаб» (Ewave), ООО «Агентство недвижимости «Этажи», ОДО «Аксамит Консалтинг» (Axamit), ООО «Самое Моё», ЗАО «Вариа-Сервис» (Шеф Кухни), ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» (Armtek), ИООО «СОФТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «СИНТЕГРИКО» (VRP Consulting), ООО «ВЕРШЫ» (Галерея У), ООО «БПЛэлектро», УП «АДАНИ», ИЧТУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» (British American Tobacco), ИООО «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» (JTI/Japan Tobacco International S&D), ОАО «Белагропромбанк», СООО «Системные технологии», ООО «Андерсан», ООО «Вундербай» (Wunder Digital Agency), ООО «УльтеграТрейд» (Салон Связи), УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (Coca-Cola), ЗАО «Унифлекс» (Uniflex), ОАО «Паритетбанк».

Следите за подробностями на сайте https://hrpremia.by/

Дополнительная информация по телефону +375 44 718 76 13





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