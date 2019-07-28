|
Россиянин давал взятку белорусскому гаишнику: за 20 евро решить вопрос не удалось
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 27 июля в 14.30 на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России.
Живущий в Австрии россиянин 1979 года рождения превысил скорость на трассе и, чтобы избежать штрафа, предложил инспекторам "решить вопрос" за 20 евро.
Сотрудники ГАИ предупредили нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, но тот настаивал на своем. На место вызвали следственно-оперативную группу, водителя задержали.
По подозрению в совершении преступления в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 (дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 27 июля в 14.30 на автодороге М10 Кобрин - Гомель - граница России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)